Nikola (28) stradao ni kriv ni dužan i to zbog gepeka cigareta

Na Ibarskoj magistrali, u Preljini, jutros oko 7.30, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je na licu mjesta poginuo Nikola Đ. (28) iz Kragujevca, dok su tri osobe povrijeđene.

Udes se dogodio kada je vozač "fiat hrome" Esad F. (41) iz Tutina, bježeći od policije, prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa automobilom marke "kia" za čijim je volanom bio Kragujevčanin. U prtljažniku Tutinca policija je pronašla velike količine cigareta. U udesu je učestvovalo i taksi vozilo "reno megan", koje se kretalo iz pravca Mrčajevaca, iza "kie", zakucavši se u vozilo ispred.

- Policija je jutros oko 7.30 na obilaznici oko Čačka, u Kulinovačkom polju, kod pumpe OMV pokušala da zaustavi vozilo "fiat hroma", beogradskih tablica koji je vozio Esad F. iz Tutina. Međutim, on se oglušio na policijsko "stop" i za njim je krenula potjera. Pod rotacijom su ga pratili do kružnog toka u Preljini, ali je on u blizini hipodroma krenuo u preticanje i direktno se zakucao u vozilo koje mu je dolazilo u susret - priča izvor Kurira iz policije, dodajući da je dalja potjera ličila na filmski scenario.

- Vozač koji je izazvao udes, vidjevši šta je uradio, izletio je iz svog auta i počeo da bježi od policije. Trčao je par stotina metara ka tržnom centru "Atrijum", gdje su ga kolege sustigle - kaže naš izvor.

U gepeku i pregradama automobila Tutinca policija je pronašla veliku količinu cigareta, za koje se pretpostavlja da su namijenjene preprodaji, a za koje na licu mjesta nije pronađena prateća dokumentacija.

Suvozač nastradalog, kao i dvojica vozača automobila koji su učestvovali u nesreći su zadobili tjelesne povrede i nalaze se u čačanskoj bolnici. Saobraćaj u ovom dijelu Ibarske magistrale, zbog uviđaja, jutros se odvijao usporeno.