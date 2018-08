Nije se zaustavio: “Kedijem” ubio mladića, mislio da je životinja

Ljubiša Ljubinković (50) uhapšen je zbog sumnje da je automobilom „kedi“ usmrtio mladića Bojana Kostića (26), a tokom saslušanja u policiji je tvrdio da je mislio da je udario životinju, pa se nije zaustavio.

Prema nezvaničnim informacijama nesreća se dogodila u utorak naveče, a tijelo mladića pronađeno je tek juče ujutru.

Ubrzo poslije pronalaska tijela priveden je Ljubinković. Nesreća se dogodila na magistralnom putu Bijeljina – Brčko u mjestu Ljeljanča.

– Nakon što je Ljubinković došao u policijsku stanicu on je ispitan, a tokom saslušanja u policiji on je izjavio da je to veče prošao tim putem i da je osjetio udar, ali je da je nastavio voziti, misleći da je udario životu – rekao je izvor blizak istrazi.

Naš sagovornik je pojasnio da je tijelo nađeno juče oko sedam časova, ali da odmah nije bio poznat njegov identitet.

– Tijelo je nađeno u dubokoj travi. Tokom uviđaja policajci nisu našli ličnu kartu, niti bilo koji drugi dokument uz pomoć kojeg bi ga identifikovali, a nije bio prijavljen ni nestanak – pojašnjava izvor iz istrage.

On je je zatim istakao da su policajci kod nesretnog mladića pronašli mobilni telefon, pa su potom pozivali brojeve iz njegovog imenika. Na taj način utvrđeno je da se radi o Bojanu Kostiću.

-Potom je pokrenuta istraga da se utvrdi kako je nastradao, a ubrzo je utvrđeno da ga je dok je pješačio najvjerovatnije udario „kedi“ kojim je upravljao Ljubinković – ističe izvor iz istrage.

On je tokom ispitivanja u policiji potvrdio da je u utorak oko 21 čas prošao tim putem i da je osjetio da je nešto udario, ali da je mislio da je neka životinja, pa se nije zaustavljao.

Jedan od mještana naselja Ljeljanča sa kojim smo razgovarali ispričao je da je Kostić živio na oko 500 metara od mjesta nesreće i da je čuo da se on kobne večeri vraćao kući.

Uviđaj poslije nesreće obavio je dežurni tužilac bijeljinskog tužilaštva koji je naredio da se obavi obdukcija nesretnog mladića. Prema nezvaničnim informacijama osim obdukcije biće obavljeno još niz vještačenja, kako bi se utvrdilo kako se tačno desila ova nesreća.

Sudar traktora i „bmw-a“

Vedrana Dubočanin iz Sokoca povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Žljebovi kod Sokoca. Do nesreće je došlo kada su se sudarili traktor kojim je upravljala Vedrana Dubočanin i automobil „bmw“ koji je vozio M. M. iz Crne Gore.

Kako nezvanično saznajemo u ovoj nesreći žena je zadobila povredu kičme i prevezena je na dalje lečenje u Univerzitetsko klinički centar Sarajevo.