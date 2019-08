Svetozar Mihajlović senator Republike Srpske i nekadašnji predsjedavajući Savjeta ministara BiH uhapšen je u Bijeljini. Sve se odigralo u četvrtak kada je Mihajlovića zaustavila bijeljinska policija prilikom redovne kontrole saobraćaja i utvrdila da nije vezao sigurnosni pojas.

Mihajlović je odbio da potpiše zapisnik i nastavio vožnju.

"Nakon izvjesnog vremena drugi policajac koji je uzeo dokumenta došao je kod mene tražio je da potpišem zapisnik, ja sam rekao da neću da potpišem zapisnik nego da mi pošalju na kućnu adresu zapisnik, ja ću pogledati zapisnik i odlučiti da li ću se žaliti ili ću platiti kaznu, na šta mi je ovaj rekao da sam puno nervozan da izađem iz kola što sam ja odbio i nastavio sam put prema obdaništu", kaže Mihajlović.

Mihajlović kaže da je žurio jer je išao u vrtić po jednog od unuka. Policija ga je stigla ispred vrtića i uhapsila ga zbog nepostupanja po naređenju policije. Nakon što je dao izjavu u bijeljinskom MUP-u pušten je na slobodu. Iz policije čak kažu da je policajac tokom kontrole povrijeđen, ali da uprkos tome nije bilo neprofesionalnog postupanja prema Svetozaru Mihajloviću.

"Prilikom uručenja prekršajnog naloga Svetozar Mihajlović je isti odbio na način da je zatvorio prozor i samovoljno startovao svoj automobil, kojom prilikom je policijski službenik zadobio tjelesnu povredu. Prilikom lišenja slobode Svetozara Mihajlovića od strane policijskih službenika istom su saopšteni razlozi lišenja slobode i predočena sva prava lica lišenog slobode, gdje je on odbio svaki vid saradnje sa policijskim službenicima", kažu iz PU Bijeljina.

Država i zakon treba prema svima da se odnose jednako, rekao senator Republike Srpske Marinko Umičević komentarišući hapšenje Svetozara Mihajlovića. Umičević kaže da je ovo škola za sve i da svi građani pa i senatori i Ministri moraju da poštuju policiju i državu.

"Da li je to treniranje strogoće ili ja se nadam početak rada jedne pravne države da se država i zakon prema svima odnose jednako prema senatorima i ministrima i prema svim ostalima na funkcijama što treba da bude u interesu građana Republike Srpske. U svakom slučaju smatram da to nije ništa strašno, da je to čak i normalno i da tako treba da bude", ističe Umičević.

Svetozar Mihajlović je bio predsjedavajući Savjeta Ministara BiH u periodu od 1999. do 2000.godine. Nakon toga je obavljao funkciju Ministra civilnih poslova i komunikacija BiH, a bio je i član Odbora za pomilovanje Biljane Plavšić.