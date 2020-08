Nesreća ga bacila u komu na 16 dana: "Morao sam iznova da učim da hodam i dišem"

I dalje me prate slike užasa: krenuo sam tog jutra u školu i posljednje čega se sjećam bilo je kako kamionet nalijeće na mene.

Osjetio sam snažan udarac i onda prekid filma. Probudio sam se u bolnici 16 dana poslije nesreće. Prvo što sam jedva uspio da izgovorim kada sam izašao iz kome bilo je: “Tata, vodi me kući.”

Ovim riječima počinje ispovijest Vladimir Miletić (18) iz Bobovišta kod Aleksinca koji je zadobio povrede opasne po život 2018. godine oko 6.15 sati kada ga je nedaleko od kuće kamionetom “Isuzu D-Max” pokosio vozač Dejan K., koji je potom pobjegao sa mjesta nesreće.

U komi, između života i smrti, lebdio je 16 dana a kada se probudio, poslije više od dvije nedjelje na respiratoru, morao je ponovo da nauči da hoda. I kada je mislio da je najgore prošlo, javio se novi problem – umalo se nije ugušio zbog suženja u grlu koje se javilo kao posljedica duge intubacije.

Vladimir je nakon dvije godine uspio da se oporavi od posljedica stravične saobraćajke, ali kaže da bi najradije zaboravio sve što se desilo.

– Dok sam bio u komi, kao kroz maglu pamtim da sam čuo glasove kako me dozivaju. Kada sam se probudio, bio sam zbunjen, nisam znao gdje se nalazim ni šta se desilo. Iz Niša, poslije pet dana, prebacili su me u Aleksinac. Bio sam toliko slab, da nisam mogao da ustanem iz kreveta. Strahovao sam da li ću moći opet da hodam. Korak po korak, sa fizioterapeutom i ocem, ponovo sam učio da hodam. Ali, onda su se javili problemi sa disanjem zbog duge intubacije. Nisam mogao da dišem, kao da mi je nešto stezalo grlo. Umalo se nisam ugušio. Hitno su me transportovali za Niš i ugradili mi kanilu kako bih mogao da dišem. Ali, zbog toga nisam mogao da pričam. Bojao sam se da li ću opet ikada da progovorim – sjeća se Vladimir teških trenutaka oporavka.

Kanilu u grlu je nosio puna četiri mjeseca, nakon nje je morao i da uči da diše. Na dva, tri dana s ocem je dolazio u Niš da je zamijene. U KC u Novom Sadu operisao ga je poznati stručnjak prof. dr Rajko Jović. Poslije nedjelju dana, opet je mogao da govori.

– Bilo je teško izdržati sve to. Strahovao sam da li ću opet moći da pričam. U Novom Sadu sam bio 20 dana, jedva sam dočekao taj 25. mart prošle godine da izađem iz bolnice. Nakon svega, oporavio sam se fizički, nemam neke velike smetnje. Ali, nema više one snage kao što je nekada bila, nije isto. Apelovao bih na sve vozače da obrate pažnju u saobraćaju jer nekome mogu da uzmu život ili da ga unište – kaže Vladimir.

On je uspio da završi srednju školu i stekne zvanje automehaničara, ali ne radi u struci, već pomaže ocu u obavljanju poljoprivrednih poslova. Vladimir je u srednjoj školi polagao i za vozačku dozvolu B-kategorije. Ali ostao je uskraćen za praksu, zbig čega sada ne može da radi u struci.

– Kada je trebalo da ima praksu u školi, on je bio u bolnici. Oni su imali tri dana na praksi, a dva dana u školi. Tu je izgubio dosta. Džabe što znaš dobro teoriju ako praksu nemaš. Ispustio je praksu, nažalost. Htio je da se bavi tim poslom i značilo bi mu mnogo da dobije praksu. Pošto nema posla, radimo zajedno poljoprivredu, pomaže mi u svemu. Kako je bilo, sada je mnogo dobro – povjerava se Miroslav.

Sami, bez mame Danke

I njegov otac Miroslav Miletić, koji ga od četvrte godine, poslije smrti supruge Danke, podiže sam, sa teškom mukom priča o minulim događajima. Kaže da je najbitnije da se Vladimir oporavio.

– Vladimir se dosta oporavio, ove dvije godine su bile najteže u našim životima. To je van pameti šta je sve preživio. Dobro je prošlo sve, ali su muke bile velike, prvo njegove, pa moje. Ne ponovila se nikome ovakva situacija. Teško mi je da pričam o tome šta je sve propatio. Veliki je borac, alal mu vjera, ja kažem – iskren je otac.