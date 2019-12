Neprilagođena brzina i alkohol: U Srpskoj za 11 mjeseci u saobraćajkama poginulo 108 osoba

U Republici Srpskoj u novembru se dogodilo šest saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom, u kojima je život izgubilo sedmoro ljudi.

U ovom periodu, u saobraćajkama je teško povrijeđeno 39, dok su lakše povrijeđene 144 osobe.

Podaci Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske pokazuju da je od početka ove godine, zaključno sa krajem novembra, u Srpskoj zabilježeno 95 saobraćajnih nesreće sa poginulima, u kojima je smrtno stradalo 108 ljudi. Za 11 mjeseci 2019. godine u saobraćajkama u Srpskoj teško je povrijeđeno 510 građana, dok je lakše tjelesne povrede pretrpilo njih 2.270.

Neprilagođena brzina uzrok je više od 50 odsto nesreća sa poginulima, te 44 odsto saobraćajnih nezgoda sa teško povrijeđenim osobama. Oko 30 odsto ljudi pogine zbog slijetanja vozila s puta, dok svaku desetu saobraćajku skrive pijani vozači.

Posebno zabrinjava podatak da u nesrećama sa smrtno stradalim licima svaki četvrti poginuli ima od 21 do 30 godina.

Takođe, svaka četvrta nezgoda sa poginulima dešava između ponoći i četiri sata ujutru. Analiza Puteva RS pokazala je da je, u periodu od ponoći do četiri sata ujutru na našim putevima od tri do pet odsto ukupnog broja vozila. Međutim, za to vrijeme se desi čak 25 odsto saobraćajnih nesreća, što potvrđuje koliko je ovaj period opasan, a karakterišu ga brza vožnja, umor, alkohol.