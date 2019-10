Nebojša palicom napao djevojku svog ubice, koji je onda poludio od bijesa

Dušan B. (39), koji je osumnjičen da je u sredu iskasapio Nebojšu Nedeljkovića (45) u njegovoj "lanči" u Bariču, žrtvi je dugovao pare, ali ga je na ubistvo natjeralo to što je poznanik palicom udario njegovu djevojku Dunju T. (27).

I Dunja T. je uhapšena, a tereti se za saizvršilaštvo. Kako je utvrđeno, ona je u blizini groblja u Bariču bacila nož kojim je Dušan B. Nedeljkoviću zadao smrtonosne ubode, navodi Blic.

Nebojša Nedeljković uboden je pet puta nožem, a njegovo beživotno tijelo pronašla je porodica u automobilu "lanča" u Bariču.

Ono što je za sada poznato je da je Nedeljković u utorak, oko 23 sata, nevjenčanoj supruzi Tanji rekao da ide da se nađe sa jednim prijateljam, da se dogovore u vezi sa nekim poslom i parama.

"Osumnjičeni Dušan B. je navodno dugovao novac, i to nekih 200, 300 evra, za mobilni telefon Nedeljkoviću. Zbog tog duga je trebalo da se sastanu, a i sama žrtva je nevjenčanoj ženi rekla da ide da završi neki posao, i da treba da donese neke pare. Da li je dug zaista bio za kupljeni telefon ili je možda u pitanju neki drugi nelegalni posao, za sada ne možemo da utvrdimo. U dogovoreno vrijeme našli su se, a sa Dušanom B. je bila i djevojka Dunja T, sa kojom je u vezi", saznaje se od izvora bliskog istrazi.

Dušan B. i Dunja T. ušli su u Nedeljkovićevu "lanču" i odvezli su se do lokalnog groblja. Prema saznanjima u istrazi, tamo su se posvađali zbog novca, pa je navodno Nedeljković uzeo palicu koju je držao u automobilu i udario Dunju T. Po svemu sudeći, Dušan B., već iznerviran zbog svađe sa Nedeljkovićem, to je dodatno razbjesnilo, pa je izvadio nož koji je imao kod sebe i pet puta ga ubo, dva puta u grudi, dva puta u leđa i jednom u vrat. Teško povređeni Nedeljković je ušao u automobil i pokušao da se doveze do glavnog puta, da bi zatražio pomoć. Međutim, od groblja do raskrsnice Obrenovačkog puta i Ulice Tanaska Rajića iskrvario je i nije uspio da dozove pomoć, pa se “lanča” zaustavila pored druma.

"U međuvremenu, Dunja T. je na deponiji pored lokalnog groblja bacila nož kojim je njen momak izbo Nedeljkovića", dodaje izvor.

Izmasakrirano tijelo Nebojše Nedeljkovića nađeno je u njegovoj "lanči" u sredu, sat poslije ponoći u obrenovačkom naselju Barič. Pet vidljivih rana na tijelu odmah je ukazalo da je Nedeljković žrtva zločina, pa je blokirano mjesto na kome je nađen leš, a veoma brzo su provjereni svi njegovi kontakti. Na osnovu telefonske komunikacije utvrđeno je ko su pored nevjenčane supruge Tanje, sa kojom je razgovarao 35 minuta poslije ponoći, bile osobe sa kojima se čuo posljednjih sati života. Upravo tako se došlo do Dušana B., a ostali dokazi su samo potkrijepili sumnju operativaca beogradske policije da je povezan sa ubistvom Nebojše Nedeljkovića. Samo nekoliko sati poslije zločina privedeni su Dušan B. i njegova djevojka Dunja T., a ubrzo je na smetlištu pored groblja u Bariču nađen i nož, kojim je, kako se veruje, zadao smrtonosne ubode Nedeljkoviću.

Prema nezvaničnim informacijama, i žrtva i dvoje osumnjičenih Dušan B. i Dunja T. povezuju se sa narkoticima, zbog čega se u prvi mah vjerovalo da je Nedeljković ubijen zbog neraščšćenih računa u vezi sa drogom. Iako je navodno Dušan B. dugovao novac Nedeljkoviću zbog mobilnog telefona, istražitelji ne odbacuju mogućnost da je dug u stvari bio za drogu.

Pročitajte još:

Prešao hiljade kilometara da vidi majku, a onda je uslijedio hladan tuš

Policajci ga pustili pijanog na autoput, vozio suprotnim smjerom, dvoje poginulo

Mali Dušan mučki ubijen na ulici, a htio je samo da ode i kupi sok

Otac monstrum iz Hrvatske prijateljima nudio kćerku: "Ako je želiš, dogovorićemo se"