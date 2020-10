Čaura povezuje Đukanovića sa ubistvom Krunića i Pavlovića

Čaure pronađene u Glamočanima na mjestu ubistva banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i njegovog saradnika Žarka Pavlovića i ona koja je pronađena u dvorištu optuženog za ovo krivično djelo Benedija Đukanovića, ispaljene su iz automatske puške koja je korištena u ovom zločinu, potvrdio je to vještak balističar Saša Jojić.

Na vještačenje su Jojiću stigle dvije automatske puške, pištolj "glok 17", te meci i okviri za puške. Tu je utvrđeno da su puške i pištolj ispravni, ali i da dijelovi košuljice pojedinih puščanih zrna izvađenih iz tijela ubijenih i one iz noge ranjenog Gorana Ilića, odgovaraju mecima ispaljenim iz pušaka koje je Jojić vještačio. Na licu mjesta je pronađeno 37 čaura.

Svoj nalaz je izložio danas i vještak specijalista sudske medicine Milan Srdić. Povrede koje su zadobili Krunić i Pavlović bile su apsolutno smrtonosne, tako pokazuju obdukcije koje je Srdić uradio. Krunić, s višestrukim povredama glave, znakove života je mogao davati tek tri do pet minuta, a Pavlović, uz povrede grudnog koša i vrata, s poremećajem disanja, oko 15 minuta. Pomoći im, kaže Srdić, nije bilo. Hici su na njih letjeli s desne strane. Projektili su prolazili kroz staklo i lim, koji su tako udruženi letjeli i završavali u tijelima ubijenih i povrijeđenog.

Za utvrđivanje udaljenosti pucanja bio je zadužen vještak Željko Popović. Dostavljena odjeća i obuća ubijenog Željka Kovačevića, koji je optužnicom označen kao jedan od napadača na Slavišu Krunića, nisu u cjelosti pomogle. Na rukavicama se ne mogu otkriti tragovi baruta, zbog materijala koji na hemijske agense za utvrđivanje prisustva baruta reaguje isto kao i sam barut. U određivanju udaljenosti mu nisu pomogli ni donji dio trenerke i donji veš koji su, kako kaže, bili natopljeni tečnošću nalik na krv. Jedino na jakni i patikama su pronađeni tragovi barutnih čestica.

Prema optužnici Benedi Đukanović i Emilio Baldo su od početka 2019. do aprila iste godine na području Laktaša, zajedno sa Željkom Kovačevićem, koji je ubijen tokom napada, organizovali ubistvo Slaviše Krunića. Za pomaganje optužen je Rodoljub Gajić koji je bio zaposlen kod Krunića i to da je saučesnicima javljao informacije o Krunićevom kretanju u danima uoči ubistva. Od ubistva, pa do hapšenja Gajić je nastavio da radi na obezbjeđenju supruge i djece ubijenog.

Mada je za danas planirano izlaganje četiri vještaka, to su učinila samo tri, dok će posljednji sa svojim nastaviti na narednom pretresu. U toku izlaganja četvrtog vještaka, odbrana je tražila prekid glavnog pretresa kako bi analizirala dodatne materijalne dokaze. Taj zahtjev je i odobren. Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 20. oktobar kada bi u sud trebalo da stignu još dva vještaka.