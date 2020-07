Nastavljeno suđenje za ubistvo Slaviše Krunića

U dva navrata u mjesec dana prije zločina, primjetio sam sumnjivi sivi kedi na mjestu ubistva. U njemu su bila dva krupna i ćelava muškarca, tako je svoje svjedočenje započeo Milan Malić. Malić, inače rođak pokonog Krunića, kaže da je već tada imao loš predosjećaj.

Malićeva kuća se nalazi u blizini Krunićevog imanja u Glamočanima. Kaže, čim je to vidio i posumnjao, želio je da upozori Slavišu, te je to uradio preko jednog čovjeka, a, kako kaže, pročulo se i po selu. Rekao je Krunićev rođak i da su mu u policiji pokazali fotografije više ljudi, ne bi li prepoznao one koji su bili u kediju. U toku njegovog svjedočenja sudija je tražio od osumnjičenih da ustanu i skinu maske, kako bi Malić potvrdio da li je u kediju bio neko od njih.

Tada je uslijedio negativan odgovor. Branioci Đukanovića i Gajića i ovaj put nisu izostavili kritikovanje policijskog rada. Tvrde, u zapisniku su napravljeni brojni propusti, a uz to, ništa u vezi s kedijem nije istraženo.

Svjedočio je danas i Damir Đurić koji poznaje Benedija Đukanovića, ali i Željka Kovačevića jednog od napadača koji je ubijen u toku likvidacije Slaviše Krunića u Glamočanima.

Tvrdio je Đurić da je Kovačević od njega u više navrata tražio da mu nabavi oružje, ali, kako kaže, Kovačević je to tražio često i od svih, i to javno. Naveo je Đurić da je početkom 2019. godine Kovačević od njega tražio dvije puške, za, kako tvrdi, lov srndaća. Rekao je da mu nije nabavio oružje. S obzirom na razliku u današnjem svjedočenju, od onoga što stoji u zapisniku sa prvog iskaza, ostalo je nejasno da li je Kovačević tražio automatske ili poluautomatske puške. Na to je odreagovao tužilac, a Đurić je odgovorio da se ne sjeća, jer je to veče kada je davao iskaz, kako tvrdi, na surov način doveden na ispitivanje, te da je, kako kaže, bio "mrtav pijan" kada je davao iskaz, jer je odveden sa slavlja. Ipak, priznaje da su ga tada inspektori pitali da li je sposoban da daje izjavu, na šta je on odgovorio da jeste.

Da svjedoči je došao i Slađan Kesić koji je bio u prijateljskim odnosima s Krunićem, a i njegov zaposlenik. Te kobne noći je Kesić, kaže, oko 20 časova, bio s Krunićem u piceriji. Tamo su se, kaže, zadržali otprilike do 22:15 časova. Tu je Slaviša naručio hranu za svoju porodicu koju je njegov saradnik Goran Ilić odnio na imanje, nakon čega se vratio u piceriju.

Takođe, Ilić je, kaže Kesić, minut prije polaska kući, izašao, prema praksi obezbjeđenja, da provjeri postoji li moguća prijetnja. Zatim su se uputili kućama u istom pravcu. 15-ak minuta po odvajanju i dolasku kući, Kesić je, prisjeća se, primio poziv da je neko ranjen na Krunićevom imanju. Odmah se zaputio prema tamo i usput sreo vozila u kojima su do Hitne pomoći prevezeni Krunić i Ilić. Na imanju je zatekao Krunićevu suprugu, pripadnika obezbjeđenja, te je vidio Žarka Pavlovića mrtvog u autu.

Optužnica protiv Đukanovića, Balda i Gajića sadrži 38 strana. Tamo stoji i da su Đukanović, Baldo i Željko Kovačević od početka godine do aprila prošle godine na području Laktaša ubistvo isplanirali do detalja. U svemu tome im je, prema optužnici, pomagao Rodoljub Gajić tjelohranitelj Krunićevih, koji je osumnjičene za ubistvo detaljno obavještavao o kretanju ubijenog Krunića.

Podsjećamo, Rodoljub Gajić je nakon ubistva nastavio da radi i obezbjeđuje suprugu i djecu pokojnog Krunića ponašajući se kao da se ništa nije dogodilo.