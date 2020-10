Nastavak suđenja poreskim inspektorima iz Prijedora: Otac mi je obolio zbog Barovića

Poreski inspektor Nemanja Barović iz Prijedora mi je tražio 10.000 maraka mita kao bi mi smanjio poreski dug i okončao istragu, a zbog njega su mi roditelji oboljeli.

Rekao je ovo u Okružnom sudu u Banjaluci svjedok Nemanja Šarengaća, poslovođa firme “ND Pile Prom” iz Novog Grada.

U ovom predmetu osim Barovića, sudi se i njegovom kolegi iz Područne jedinice Poreske uprave u Prijedoru, Mihajlu Ristiću, koga terete za primanje mita, ali on nije vezan za slučaj pomenutog preduzeća.

Šarengaća je ispričao da je Barović kontrolu u njihovoj firmi obavljao skoro tri i po mjeseca.

– Kontrola je započela negdje početkom ili sredinom 2017. godine. Inspektor Barović je svaki put kada bi došao povećavao iznos poreskog duga koji mora da platimo. Te cifre su narasle na 150.000, pa onda do 200.000 KM. Zvao me i svojoj kući da pričamo, te sam vidio kuda to vodi. Bio sam uvjeren da radimo ispravno i da nemamo toliki dug – ispričao je Šarengaća.

Istakao je da je njegova porodica bila totalno iscrpljena zbog kontrola, a otac i majka su oboljeli.

– Otac je za tri mjeseca osijedio. Želio sam da se to završi pa sam nakon tri mjeseca kontrole, kada me Barović opet pozvao svojoj kući, pitao: „Šta hoćeš od nas i koliko hoćeš?“ Rekao ja da ja njemu priznam 10.000 maraka, a on će meni porez smanjiti na 12.000 maraka – rekao je Šarengaća.

Ispričao je da nije imao dovoljno novca da plati inspektora, pa je prodao svoj automobil „BMW“.

– Novčanice sam prethodno uslikao – kazao je Šarengaća.

Dodao je da mu je kasnije Barović tražio još 500 KM kako bi mu učinio uslugu da više računa u firmi svede na jedan.

Kao svjedok u ovom predmetu saslušana je i Lidija Đuričić koja je vodila poslovne knjige u preduzeću „MiM cars“.

Ona je u sudu ispričala da joj je vlasnik tog preduzeća Momir Lajšić kazao da mu inspektor Barović traži novac.

– Momir mi je rekao da će ga kao fizičko lice kontrolisati Barović. Jedne prilike je došao u kancelariju i uzrujan rekao: “Inspektori mi traži pare” – kazala je Đučićeva.

Kao svjedok je svoj iskaz dao Krsta Žarković inspektor u odjeljenju za istrage Poreske uprave RS. On je ispričao da mu Barović nikada nije dostavio zapisnik kontrole Momira Lajšića i da tu kontrola još nije završena.

Barovića optužnica tereti da je tokom 2018. i 2020. godine dva puta tražio i uzeo mito.

Navodi se da je uzeo 5.000 maraka mitao od Momira Lajšića da bi mu sredio da ne dobije krivičnu prijavu i da plati svega 30.000 umjesto 120.000 maraka poreskih obaveza.

Terete ga i da je od vlasnika i poslovođe u firmi “ND Pile Prom” uzeo 5.000 evra i 250 KM kako bi izbjegao da obavi svoj posao i obavi provjere, a zatim mu tražio još 500 maraka za ubrzavanje procedure preregistracije računa.

Ristića terete da je zajedno sa Barovićem 15. jula lani uzeo mito od vlasnika prodavnice “Nina” Marinka Bilbije za manju kaznu i “sređivanje” uočenih nepravilnosti. Navodi se da su oni tada za te usluge dobili po 200 maraka.

Bilbija je bio optužen za davanje mita, ali je na prošlom ročištu sklopio sporazum sa tužilaštvom i pristao na novčanu kaznu od 500 maraka.