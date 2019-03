U nastavku ponovljenog suđenja Saši Vidoviću i Alekandru Bulatoviću, optuženima za teško ubistvo Miroslava Lazarevića u Istočnom Sarajevu, svjedočili su i vještaci.

Ferhat Ibrak, vještak protivpožarne zaštite ispričao je da je puška sama opalila u zapaljenom BMW-u u Aleji lipa, kojim je, dvojac po optužnici pobjegao nakon ubistva, a potom ga i zapalio. Svjedok je pred sudskim vijećem priznao i da to nije naveo u svom zvaničnom nalazu, jer je, kako tvrdi, dežurni kantonalni tužilac tražio da se to izbriše jer to nije njegov dio posla.

"Poslije konstatovanja tog izvještaja u Tužilaštvu, dežurni tužilac mi je vratio prvi put izvještaj i tražio je da izbrišem riječi da sam u vozilu pronašao odnosno da su zatečeni ostaci automatske puške", kaže Ferhat.

Odbrana Vidovića i Bulatovića prigovorila je na zakonitost tog dokaza, jer Ibrak Ferhat nije imao naredbu tužilaštva za vještačenje, zbog čega je i sud odbacio taj dokaz i vratio ga tužiocu. Prigovorili su i na sve ostale dokaze, pa i ključne o vještačenju 23 čahure koje su pronađene u vozilu ubijenog Lazarevića, jer su naredbe za vještačenje slate u dva navrata, a da se ne zna gdje su ti dokazi bili u međuvremenu.

"Te naredbe dostavljene prvo sudskom službeniku, a onda dostavljene službi koja je radila vještačenje, ali nam između ta dva rješenja fali nekih 36 dana, i to je sasvim dovoljan pokazatelj sudu da se ne može pokloniti vjera tim dokazima. Tvrdimo da je tužilaštvo na nezakonit način prikupljalo dokaze iz kojih nezakonito pribavljenih dokaza iz kojih se derivira nezakonitost svih ostalih dokaza u smislu nalaza vještaka", kaže Rusmir Karkin, advokat optuženog Saše Vidovića.

Svjedočio je i specijalista sudske medicine, koji je potvrdio da je Lazarević umro od krvarenja kada mu je hitac presjekao arteriju na nozi. Saša Vidović i Aleksandar Bulatović optuženi su da su na Lazarevića 2016. godine u automobilu ispalili 24 hica iz automatske puške. Ranije su osuđeni na ukupno 39 godina zatvora, ali je tu presudu na žalbu odbrane ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i suđenje vratio na početak.

Naredno ročište u predmetu koji se vodi protiv Saše Vidovića i Aleksandra Bulatovića, optuženih za teško ubistvo Miroslava Lazarevića zakazano je za 21. mart. Tada bi trebalo da bude ispitano još nekoliko svjedoka Tužilaštva u ovom predmetu.