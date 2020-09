Nasilnik Kontić pobjegao iz Srbije

Direktor policije Vladimir Rebić, rekao je jutros da je bilo propusta u istrazi u slučaju Ivana Kontića koji je u Novom Sadu brutalno pretukao mladića M. M. (28), ali da nije postojala sistemski namjera da se okrivljenom pomogne.

Rebić je najprije istakao da policija trenutno nema podatke o lokaciji Kontića, ali da su u kontaktu sa policijama u zemljama u okruženju.

- Činjenica je da da mi nemamo trenutno podatke, on nije u Srbiji. Dobijamo povremeno informacije koje odmah provjeramo i stalno smo u kontaktu sa direktorom crnogorske policije. S obzirom na to da je raspisana crvena Interpolova potjernica, on se ne može predugo kriti. Ja očekujem da će prije ili kasnije on biti uhapšen - rekao je Rebić za Prva TV.

Kako je istakao, policijski službenici su odmah po učinjenom djelu obavijestili Osnovno tužilaštvo u Novom Sadu, a ne tek nekoliko dana kasnije kako je saopšteno.

- Istina je da su policijski službenici odmah po saznanju da je učinjeno krivično djelo, a to se desilo 24, avgusta, ostvarili komunikaciju sa Osnovnim javnim tužilaštva u Novom Sadu. Oni su od strane policijskih službenika i obaviješteni da se dogodio događaj, i usmeno smo dobili stav od postupajućeg tužioca da se radi o krivi djelo teške tjelesne povrede, sve drugo je neistina - rekao je Rebić.