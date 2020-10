Nasilje u porodici: Majku uhvatio rukom za kosu, srušio na pod i vukao

Osnovni javni tužilac u Zrenjaninu je, pred Osnovnim sudom, podigao optužnicu protiv Ž. C. (46) iz Zrenjanina, zbog sumnje da je počinio krivična djela nasilje u porodici i napad na policajca u vršenju službene dužnosti.

Okrivljenom se stavlja na teret da je 2 drugog oktobra ove godine, oko 13 časova, u Zrenjaninu, dok je bio pod dejstvom alkohola, najpije fizički nasrnuo na brata B. C, kog je nekoliko puta pjesnicom udario po glavi i tijelu, gurajući ga kroz cijelu kuću. Zatim ga je nabio na regasto vrata od trpezarije, gdje je B. C. pao na pod. Tada ga je okrivljeni nekoliko puta udario nogom u tijelo.

Napadnuti brat je uspio da pobjegne u susjednu prostoriju u koju se zaključao, ali je optuženi nogom razvalio vrata i ušao je u sobu. Njegov brat je potom pobjegao u radionicu i držao je kvaku kako bi spriječio napadača da uđe, ali je on razbio staklo na vratima. Tada je B. C. izašao u dvorište, gdje se pojavio i Ž. C. govoreći mu: “Ajde, hoćeš opet da pobjegneš”.

Potom se vratio u kuću, prišao je majci A. C, uhvatio je rukom za kosu, srušio na pod i držeći je za kosu, vukao ju je po sobi.

Kada su u prostoriju ušli policijski službenici, optuženi je napao policajca D. Z. On mu je, naime, naredio da prestane sa nasiljem, pa je optuženi pustio majku, prišao je policajcu, uhvatio ga rukama za košulju i verbalno ga napao. Takođe ga je cimao, pokušavajući da ga obori na pod, a kada ga je policijski službenik uhvatio kako bi ga savladao, pokušavao je da ga ogrebe po licu.

Okrivljeni se nalazi u pritvoru u Okružnom zatvoru u Zrenjaninu