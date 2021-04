Redakciji portala „Avaza“ obratila se Ivana Drobić, koja trenutno živi u Engleskoj, te nam poslala snimke na kojima je njena majka Rada (60), koja živi u Banovićima, brutalno napadnuta na svojoj imovini. Napad se desio 4. aprila ove godine.

Nasilnik na tuđoj imovini

- Ovdje su dva videoklipa na kojima je muškarac koji je napao moju mater, 60-godišnju ženu, katoličke vjeroispovijesti, koja se vratila na svoje, a napasnik Nihad Kovačević se nalazi na tuđoj imovini, bespravno, i koji koristi tuđa imanja bez ikakvih posljedica.

Kao što možete vidjeti u prvom videoklipu, gurnuo je moju mater i htio bi se i dalje tuči, a želi da automobil prolazi ispred naše imovine, bespravno, iako ima pristup svojoj šupi s druge strane zgrade, odnosno glavne ulice. U drugom videoklipu pred kraj vidite da je poletio čak i grabljama na nju, dok njegova mati, lijepo, sretno i mirno, gleda zločin svog sina - napisala je Ivana.

Njena majka je kazala da napadi na nju godinama traju te da se obraćala i policiji i općinskim službenicima, čak se pokušala obratiti i HDZ-u, ali da nikakvog rezultata nije bilo.

- Ovaj što me napao prodaje ugalj i neka to radi, nemam ništa protiv, ali ne mogu kamioni i druga vozila prolaziti pristupnim putem koji je namijenjen samo za stanare naše zgrade. On ima izlaz s druge strane na glavnu ulicu. Moja kćerka je bila taj dan u posjeti kod mene i sve snimila. Njegov sin je vozio auto i ja sam auto samo dotakla kada je na mene nasrnuo njegov otac i odgurnuo me i nastavio da mi prijeti i svašta govori. Ni to mu nije bilo dosta, nego me napao grabljama. On nagovara i druge da mi prijete i govore da sam ustaša i četnikuša - kazala nam je Rada.

Počinilac nije sankcioniran

Ivana napominje da su o napadu obavijestili policiju u Banovićima, kojima su pokazali videoklipove.

- Iako je policija vidjela ove videoklipove, smatrali su da to nije dovoljno da se napadač privede jer nije bilo svjedoka da potvrde da je moja mati napadnuta, a snimci kamere, navodno, ne vrijede. Policija mi je rekla da će, ako budu oni smatrali da je snimak osnovan, sankcionirati navedenog počinitelja, i tek ako on prizna da je počinio napad, da će mu napisati prijavu, jer smatraju da je on nju samo blago odgurnuo. Na snimku se vidi da ju je jako gurnuo, nije mogla da diše, 20 puta je zvala Hitnu pomoć, koja se nije odazivala - kaže Ivana.

Takođe su, kako navode, o svemu obavještavali i MUP TK, ali nikada ni od toga nije bilo koristi te se smatraju ugroženima.