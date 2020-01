Napadnut brat splitskog ubice: "Imao je oguljen dio lica"

Stanislav Zavadlav, brat trostrukog ubojice Filipa Zavadlava, fizički je napadnut danas u Splitu. Iz splitske policije su potvrdili da su stupili telefonski u kontakt sa Stanislavom i on im je rekao da je napadnut.

Stanislav je upao u taksi kod splitskog Siti centra i zatražio pomoć od vozača. Rekao je, kaže svjedok, da je on brat od Filipa Zavadlava.

Taksista ga je zatim povezao dio puta i ostavio na autobusnoj stanici, a on je onda navodno sjeo u autobus.

Vozač busa navodno je htio pozvati Hitnu pomoć, ali Stanislav mu nije dopustio.

- Nisam znao šta bih, ušao je u auto. Nisam ga ja ni znao otprije. Ušao mi je u auto kod Sityi centra i pitao može li do grada. Povezao sam ga, a on mi govori "Barba, ja sam vam brat od onoga što je napravio onu tragediju". Ja mu govorim što ti je, dođi sebi, a on mi kaže da su ga napali. Imao je tamne hlače, tamniju majicu, a u rukama je držao bijelu zimsku kapu.

- Imao je oguljen dio lica na desnoj strani glave, kao kad padneš s motora i ostane ti crveno. Ostavio sam ga na stanici na Pujankama jer sam iza sebe vidio da dolazi policija pod rotacijom. Pitao me koliko je dužan, a ja sam mu rekao ništa, dobro je. Kasnije sam nazvao policiju - rekao je taksista.