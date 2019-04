Napadač na bivšeg ministra predat Tužilaštvu

Ilija Pavlović, koji je osumnjičen da je pretukao predsjednika Opštinskog odbora SNSD-a Teslić Dragana Bogdanića,uz Izvještaj o počinjenim krivičnom djelu predat u nadležnost Osnovnog javnog tužilaštva Doboj na dalje postupanje.

Pavlović koji je osumnjičen da je počinio krivična djela ugrožavanje bezbjednosti i tjelesna povreda uhapšen je sinoć oko 18 časova i 15 minuta.

Dragan Bogdanić ocijenio je juče da napad na njega u Tesliću ima politički motiv, navodeći da napadač Pavlović pripada kriminalnom miljeu.

"Ja sam na trotoaru razgovarao sa prijateljem, Pavlović je izašao iz vozila i odmah počeo da me vrijeđa, udario me je, od udarca sam pao, onako kratko onesviješten sam ustao, on je nastavio sa prijetnjom da će me bukvalno fizički likvidirati i to nije od juče", rekao je Bogdanić novinarima, nakon što je dao izjavu u Okružnom tužilaštvu u Doboju.