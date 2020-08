Naoružani mladić upao u kuću, pa maltretirao članove porodice

Valentino Anđelković (25) iz Vranja uhapšen je zbog sumnje da je, naoružan pištoljem, u subotu uveče upao u kuću jedne porodice S. u selu Soderce, ukućanima prvo prijetio, a zatim i fizički nasrnuo na njih i lakše ih povrijedio.

Žašto je ovaj problematični Vranjanac, koji je hapšen i ranije, uradio to ta šta je osumnjičen utvrđuje se, piše Blic.

– Niko od nas ranije nije imao kontakta sa njim. Suprug M. S. ga poznaje iz viđenja, kao i kćerka J. S. Iako se u nekim medijima pojavila informacijama da je on rekao da su njih dvoje bili u vezi, ona tvrdi da to nije istina. Vjerujemo joj. A zašto je upao kod nas, zaista ne znamo – kaže za Blic Lj. S. (46), koja od subote uveče, kada je osumnjičeni Anđelković njoj nanio lake povrede, ali i njenim najmilijima, uzima lijekove za smirenje.

A te večeri ona, supruga, kćerka, sin i snaha i njhovo dvoje djece, uzrasta jednu i tri godine, sjedili u dnevnoj sobi, na spratu porodične kuće. Sverkva je bila u svojoj sobi u prizemlju.

– Oko 21.30 čula se buka, lomljava, kćerka je prišla vratima, a taj Valentin je nju počeo da gura. Suprug je pritrčao da joj pomogne, ali je odgurnuo i njega i razvalio vrata. Tada smo svi vidjeli u njegovim rukama pištolj. Počeo je da urla na nas: “Pobiću vas, zapaliću vas, nema da živite” – prisjeća se LJ. S.

Starije unuče počelo je da plače, a Valentin je prišao njoj.

– Lijevom rukom me je udario po glavi, a u desnoj je držao pištolj, stezao me i sve vrijeme urlao da će nas sve poubijati. Odmah zatim je nasrnuo na sina, a on je uspio istrči iz kuće. Pomahnitali nasilnik je krenuo za njim i jurio ga kroz drvorište i na ulicu. Sin je bio u bijeloj majici, pa se sjetio da je skine i baci u obližnje žito, a zatim se sakrio, pa ga napadač nije našao i vratio se u dvorište – priča još uznemirena LJ. S.

Za to vrijeme dok je Valentino jurio njenog sina, svi ukućani su, navodi bili pod stresom i u strahu, pa se niko nije usudio da pozove policiju.

– Kad se vratio u dvorište, upao je kod moje svekrve i počeo da je malterira. Uzeo joj štap, gurao je. Viknula sam “ostavi ženu na miru, stara je”, a on je opet krenuo na mene. Snaha koja je, vjerovatno bila najpribranija od nas, rekla mi je okreni “017192”. Tek tada sam se malo dozvala sebi – navodi Lj. S..

Do dolaska policije, Valentin je i dalje urlao da će ih poubijati sve, vitlao je pištoljem. Kada je čuo patrolna kola, sjeo je na prag kuće, a pištolj bacio u cvijeće.

– Policajci su mu rekli: “Valentino šta radiš tu”, po čemu mi je bilo jasno da ga dobro poznaju. Bez obzira što su oni bili tu on je nastavio da nam prijeti, uz pregršt psovki. “J…. ti mater, nećeš da živiš, ti si pozvala policiju” vikao je na mene – usplahirenim glasom kaže LJ. S.

Kada su Valentinu stavljene lisice na ruke, ona i ukućani su dali izjave istražiteljima. Bili su kod ljekara i kostnatovene su im lake povrede.

– Od tih povreda više nas zabrinjava što smo pod stresom. Uznemireni smo, uplašeni, ja od tada pijem bensedine. Ne znamo šta će biti kada od izađe iz pritvora, zatvora. Prijetio je da će nas sve pobiti, zapaliti. Kako ćemo ići na posao? Radimo u Vranju, može da nas zaskoči. Zaista ne znamo od koga da zatražimo pomoć da nas zaštiti – uplašena je i dalje LJ. S.

Negira da je prijetio porodici

Osumnjičeni, koji se tereti za nedozvoljeno nošenje oružja i ugrožavanje sigurnosti, na saslušnaju je negirao djelo, a na predlog zamenika Višeg javnog tužioca u Vranju sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana. Pištolj kojim je prijetio porodici S. upućen je na vještačenje da bi se ustanovilo da li je oružje pravi ili je u pitanju replika. Takođe će se vještačiti i povrede povrijeđenih.

“Prvo korona, pa sad ovo”

– Prvo korona pa ovo. Ne znam više šta nas snađe. Na bolovanju sam od 16. jula, jer sama se zarazila korona virusom. Taman kad je sve bilo pri kraju i spremala se za testiranje, ovaj nas je prestarašio – kaže Lj. S, kojoj je poslije testiranja u ponedeljak stigla dobra vijest – negativna je.

