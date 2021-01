Nakon sukoba u Doboju: Bivšem momku fatalne Saške oduzet skupocjeni "BMW X6"

Dobojska policija oduzela je luksuzni terenac "BMW X6" od Aleksandra Vasiljevića iz tog grada, široj javnosti poznat po aferi s katoličkim sveštenikom kojeg je ucjenjivao porno-snimcima zajedno s bivšom djevojkom, fatalnom Saškom Kovačević.

U PU Doboj navode da je vozilo, njemačkih registarskih oznaka, oduzeto 12. januara jer Vasiljević za njega nije imao potrebnu dokumentaciju, zbog čega se sumnja u porijeklo vozila.

- Provjerom u službenim evidencijama utvrđeno je i da A. V. ima dug u Registru novčanih kazni u iznosu od 1.632 marke - saopšteno je iz PU Doboj.

Zanimljivo da je Vasiljeviću terenac oduzet samo dan nakon što ga je u Doboju napao Dario Jekić, koji je ranije osuđen na pet godina zatvora zbog ubistva iz nehata Vanje Panića u septembru 2014. godine.

Jekić je Vasiljevića šakom udario u glavu, a potom mu oštetio sporni BMW, na kojem je polomio retrovizor. Jekić je zbog toga uhapšen i na teret mu se stavlja nasilničko ponašanje. Predložen mu je i pritvor o kojem će naknadno odlučiti nadležni sud.

U policiji sumnjaju da je napad povezan s nedavnom paljevinom automobila koji koristi Vasiljevićeva sadašnja djevojka A. P., a koja još nije rasvijetljena.

Čuo priču

- Do Jekića je, navodno, došla priča da Vasiljević sumnja da on stoji iza paljevine. To je dovelo do sukoba, a svi detalji se još provjeravaju i detaljno istražuju - kaže izvor blizak istrazi.

Vasiljević je poznat po bodibildingu, a i ranije se dovodio u vezu s određenim krivičnim djelima.

Seks-afera

Aleksandar Vasiljević osuđen je na sedam mjeseci, a Saška Kovačević na godinu zatvora zbog ucjene katoličkog sveštenika. Saška se teretila i za neovlašteno snimanje fratra u seksu sa D. S., dok se Vasiljević teretio i da se lažno predstavljao kao inspektor SIPA-e. Oboje je uhapšeno u avgustu 2017. godine u akciji "Steroid" kada su od sveštenika uzeli 15.000 KM u označenim novčanicama.

