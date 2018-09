Najviši stepen bezbjednosti i u Istočnom Sarajevu

Policijska uprava Istočno Sarajevo sutra će preduzeti najviši stepen mjera bezbjednosti povodom posjete ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova Republici Srpskoj da bi protekla u najboljem redu.

U vrijeme boravka ruske delegacije, od 12.00 do 15.00 časova, biće povremeno zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila na dionici od raskrsnice Kula do raskrsnice ulica Ravnogorska i Kurta Šorka, kao i od raskrsnice Vraca do raskrsnice Kula, kao i dijelom ulica Stefena Nemanje i Cara Lazara.

Saobraćaj će biti obustavljen i u Ulici Vuka Karadžića, od lukavičkog raskršća do Toplika, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Na trasi kretanja ruske delegacije, u pomenutim vremenskim intervalima biće ograničeno i kretanje drugih učesnika u saobraćaju, uključujući bicikliste i pješake.

U periodu od 10.00 do 16.00 časova na snazi je naredba o zabrani rada ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata u kojima se pruža uslužna djelatnost u dijelu Ulice Stefana Nemanje, od opštine do kružnog toka, i Ulice Vuka Karadžića, od lukavičkog raskršća do Toplika, kao i u Ulici Cara Lazara u zoni galerije Kućanski, te cijelom Ulicom Vojvode Radomira Putnika - Vraca - Kula, dio ulice Ravnogorska Kula - Dobrinja jedan.

Sutra će biti zabranjen prevoz eksplozvnih materija, kao i saobraćaj za teretna motorna vozila ukupne nosivosti veće od 7,5 tona na području Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže.

Na trasi kretanja delegacije na području Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže zabranjena je upotreba dronova.

Predstavnici medijskih kuća, koji su se akreditovali za praćenje događaja, treba da imaju istaknute akreditacije i da poštuju naredbe policijskih službenika na terenu.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo apeluju na sve građane da se pridržavaju uputstava MUP-a i drugih institucija koje učestvuju u organizaciji posjete Lavrova.

Građanima se savjetuje da obavezno poštuju naredbe policijskih službenika na terenu, da uz sebe imaju identifikacioni dokument, kao i da izbjegavaju otvaranje prozora, izlaske na balkone duž trase kretanja ruske delegacije.