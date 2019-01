Najstroža kazna zatvora Dudakoviću jedina je pravična odluka

Najstroža kazna zatvora Atifu Dudakoviću i još 16 optuženih za ratne zločine nad srpskim vojnicima i civilima jedina je pravična odluka koju Sud BiH može da izrekne – tvrde to u Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske.

Zapisnici o ekshumaciji, DNK izvještaji, medicinska dokumentacija, svjedočenja samo su dio dokazne dokumentacije. Milorad Kojić, direktor Centra za ATV kaže da su postupajućem tužiocu dostavljeni i neoborivi dokazi o egzekucijama i ubistvima čak 256 osoba na području Zapadne Krajine.

"Mi smo dostavili preko 8. 000 stranica dokazne dokumentacije, video materijal, koji zaista potvrđuje stravične zločine koje je počinio Peti korpus pod komandom Atifa Dudakovića i sam Atif Dudaković i to su, zaista, mogu slobodno da kažem, neoborivi dokazi u pravosuđu koje treba da provodi pravdu", kaže Milorad Kojić, direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske.

Bezbroj je dokaza o ratnim zločinima Petog korpusa Armije RBiH. MUP Republike Srpske od 2005. godine u nekoliko navrata prikupio je i dostavio 2. 330 dokaza na osnovu saslušanja svjedoka, obavljenim ekshumacijama, identifikacijama, ali i medicinskim izvještajima, dok posmrtni ostaci još 145 civila još nisu pronađeni.

Nisu izostavljeni ni video snimci naredbi o ubistvima, egzekucijama i paljenju objekata, a sve to dostavljeno je BH-Tužilaštvu. Na ratnim snimcima akcija 94. godine vidi se da je komandant Petog korpusa lično pucao po civilnim objektima. Pred napad na Sanski Most, 95., na snimcima se vidi da je pozivao i na osvetu.



"Vi znate, kao što i ja dobro znam, da se vi ne borite ni za viteške, ni za legendarne i tako dalje, to dolazi samo po sebi, nego da pobijemo što više četnika", govorio je Dudaković.

Protiv bivšeg komandanta svjedočiće skoro svi Bošnjaci, koji su i bili pripadnici Petog korpusa. Većina zaštićenih svjedoka je pred bh. Tužilaštvom pričala o strijeljanju srpskih civila 95. ispred motela na ulasku u Bosnaski Petrovacv iz Ključa.

"Samo par trenutaka nakon mog prilaska, general Atif Dudaković je pogledao prema meni i drugim... Šiljdedić Ibrahimu, Salihagić Safetu, Šabić Sanelu i Ružnić Hasanu. Pogledavši u nas, general Atif Dudaković nam je rekao kratko – Pobijte ih! U njih smo pucali ja, Salihagić Safet, Zjakić Adis, Šabić Sanel, Ružnić Hasan i Ibrahim Šiljdedić, koji je bio lični pratilac generala Dudakovića i još nekoliko pripadnika V korpusa, koji su vidjeli da ovu grupu vodimo na strijeljanje i samoinicijativno se priključili strijeljanju", rekao je jedan od svjedoka.

Nakon što je Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Atifa Dudakovića i još 16 optuženih pripadnika korpusa, za 4. februar zakazana je i statusna konferencija o planu suđenja.

Optuženica ih tereti za zločine protiv čovječnosti, nad više od 300 Srba, progone, zlostavljanje civila i ratnih zarobljenjika, ali i uništenje 38 pravoslavnih hramova, crkava i vjerskih objekata.