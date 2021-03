Na trenutak sam pomislio da je živ: Jedan od šestorice mještana opisao trenutak kada su pronašli Vukašinovo tijelo

Nakon opsežne potrage koja je trajala od juče, pronađeno je beživotno tijelo jedanaestogodišnjeg Vukašina Samardžije. Tijelo dječaka iz Nevesinja pronašlo je šest mještana na lokacija Ljubovića bara prema jezeru Alagovac, a jedan od njih otkriva kako je izgledala potraga.

"Rejon koji smo dobili da pretresemo bio je otprilike 40 – 50 hektara površine, od štala na Pomakovcima do dna Ljubovića bare. Pretresali smo ga dva puta, dužno, u odlasku i povratku. Na nekim mjestima je šikara bila takva da sam pomislio da nema šanse da je tuda prošlo bilo šta osim divljih životinja, a ne dječak na biciklu. Lijeva granica rejona je plitak potok, granica šume i Pantove bare. Kroz taj potok voda praktično ne teče nego se cijedi. Prvi do njega je bio čovjek iz Nevesinja, policajac. Nakon 250 metara povratka, povikao je “Evo ga!” Na trenutak sam pomislio da je živ, srce mi je zaigralo, sva šestorica smo dotrčali i vidjeli dječaka kako leži u tom plitkom potoku", napisao je mještanin na svom Fejsbuk profilu.

Biciklo je takođe bilo u potoku, dva metra od dječaka.

"Čovjek koji ga je prvi našao je kleknuo pored njega i opipao mu puls, ali je po boji i ukočenosti bilo jasno da dječak već mnogo sati nije živ. Ležao je u potoku kao da spava. Odmah smo obavijestili policiju i ostale potražne timove", napisao je on.

On je dodao da je to slika koju će svaki od njih šest nositi u glavi do kraja života.

Nakon što je završen uviđaj, iz trebinjskog Tužilaštva za ATV je rečeno da nisu pronađeni tragova nasilja, ni neka oštećenja na odjeći.

Sutra će u Trebinju biti obavljena obdukcija nakon koje će biti poznato više detalja.

Kako nezvanično saznajemo, s obzirom da se pas vratio juče poslijepodne, pretpostavlja se da je tada smrt nastupila.

Policijska stanica Nevesinje juče je zaprimila prijavu da je u četvrtak oko 15.30 nestao desetogodišnji Vukašin Samardžija, a od njegovog nestanka za njim je tragalo više od 300 ljudi.