Na putu od Trna do Banjaluke dvije saobraćajne nezgode

Na dionici auto – puta od Trna prema Banjaluci danas dvije saobraćajne nezgode. Kolaps, duge kolone, zvuk sirena,...

Da je sekunda dovoljna da nešto pođe po zlu, pričaju nam učesnici u jednoj od nezgoda. Tvrde, uslova za vožnju nije bilo. Auta sada mogu na otpad, ali, što je najvažnije, žrtava nije bilo. Učesnici su lakše povrijeđeni.

"U jednom momentu saobraćaj se normalno odvijao, u lijevoj sam traci svo vrijeme, samo u jednom momentu sam ušao u prašinu i počeo kočiti i ručnom i nožnom kočnicom i u tom momentu kočenja se i desio udarac. Ja auto nisam ni vidio. Ja sam samo u momentu ušao u prašinu, to je bilo bijelo kao mlijeko i u tom momentu, čim sam ušao, u to sam i počeo kočiti baš zato što ne znam šta je ispred mene. To su sve sekunde bile, znači, sekunda kočenja i sljedeća sekunda je bila udarac", rekao je Radovan Pajdić.

Štete će biti velike. Situacija je bila teška za sve. Uz takvu vidljivost, ovakvo nešto je bilo neizbježno, kaže jedan od učesnika. Gepek je stradao, a šta još, tek će se vidjeti.

"Ispred nas u koloni bili putari koji su radili nekakve radove po putu od koji je bila prašina takva da je bilo potpuno sljepilo. Ja sam se zaustavio, tu je bilo jedno vozilo ispred mene, međutim, vozač koji je išao iza mene nije uspio se zaustaviti i zakucao se u gepek", istakao je Ostoja Barašin.

Prema podacima Agencije za bezbjednost saobraćaja, u Republici Srpskoj je u prvih sedam mjeseci bilo 913 saobraćajnih nezgoda sa lakše povrijeđenim licima, 280 sa teško povrijeđenim, 4.359 s materijalnom štetom, dok je 55 saobraćajnih nezgoda odnijelo živote.