Na koji način Malčanski berberin tako uspješno izbjegava policiju?

Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski berberin, več 10 dana izmiče policiji koja intenzivno traga za njim.

Ovaj prepredeni višestuki silovatelj otmicu djevojčice Monike K. (12), prema do sada poznatim informacijama, planirao je mjesecima unapred. Po svemu sudeći dobro je osmislio najkraće puteve kroz šume i pored pruge kuda je bježao, napravio je skrovišta i znao koje kuće su napuštene i gdje može da se sakrije, i zbog toga ga nije lako uhvatiti.

On se danima kretao od Malče, ka Knjaževcu, a onda je promijenio pravac i krenuo nazad ka Malči. Upravo se u selu Pasjača sinoć našao oči u oči sa vlasnikom vikendice u kojoj je juče krio otetu djevojčicu. On je u panici pobjegao, ali je Moniku ostavio za sobom.

Manijak Ninoslav Jovanović djevojčicu otima 20. decembra oko 7.30 časova u naselju Brzi Brod, na putu do škole. Ukradenim "puntom" je odvozi ka improvizovanom skrovištu na oko sedam kilometara od Brzog Broda i oko 150 metara od Malčanske petlje.

Jovanović ostavlja ukradeni automobil na malčanskom groblju, koje je oko kilometar udaljeno od skrovišta.

Po tragovima koji su pronađeni u ovom skrovištu jasno je da su u njemu proveli barem jedan dan.

Iz skrovišta pješke ka Knjaževcu

Nakon toga monstrum je sa djevojčicom krenuo pješke ka Knjaževcu udaljenom na oko 45 kilometara od Malče. Kretali su se prugom Niš-Zaječar, koja mu je bila najlakša za snalaženje, a bio je siguran i da neće nikoga sresti jer je pruga zatvorena zbog rekonstrukcije. Opasnosti od nailaska voza nema, a držeći pravac pruge, manijak je znao da ne može da izgubi orijentaciju u toku noći.

Dok su se kretali prugom, Jovanovića i djevojčicu uočio je jedan mještanin Niševca, u ataru tog svrljiškog sela, na oko 22 kilometra udaljenog od Malče. Čovjek koji ih je vidio sa 100 odsto sigurnosti identifikovao je i Moniku i Jovanovića.

Malčanski berberin prugom je s djevojčicom došao od Niševca do sela Miljkovac u opštini Svrljig. To je najkraći put iz Niševca do ovog sela.

Tri dana nakon potrage za nestalom djevojčicom, u ponedjeljak 23. decembra policijski helikopter otkriva ukradeni "punto" na groblju u Malči, a nakon toga je, na oko 150 metara od Malčanske petlje pronađena i zemunica sa improvizovanim šatorom i djevojčicinim rancem u njoj. Policija tog dana potvrđuje da je Malčanski berberin taj koji je oteo djevojčicu i potragu usmjerava u drugom pravcu.

Policija pregledala Pasjaču već na početku potrage

Do tada monstrum je sa devojčicom već bio u selima oko Knjaževca.

U utorak 24. decembra, policija je pregledala Pasjaču, znajući da je majka Malčanskog berberina iz tog mjesta. Jovanović nije nađen.

U srijedu 25. decembra Jovanovića uočavaju mještani Orešca u Opštini Knjaževac. Policija počinje pretres kuća i objekata u okolini ovog sela. Pronađena je kuća u kojoj je Jovanović ošišao djevojčicu i njena kosa u štali.

Policija je odmah blokirala cijeli kraj na potezu između sela Rgošte, Glogovac, Orešac i Podvis.

Dok policija više puta detaljno preleda cijeli taj prostor, Jovanović ipak uspijeva da se izvuče iz obruča i ode do Pasjače koja je oko 36 kilometara udaljena od Orešca drumom, ali bar 10 kilometara bliže, ako se ide prugom.

U nedjelju 29. decembra jedan od građana, koji su na preporuku policije provjeravali svoje kuće i vikendice u Pasjači, sa sinom je došao da obiđe svoje prazno imanje. U tom trenutku nije ni sumnjao da je moguće da manijak bude u njegovom selu, a kamoli u njegovoj vikendici, jer je znao da je veći dio policijske istrage bio usmjeren ka Knjaževcu.

Čovjek je vidio odškrinuta vrata kuće, a njegov sin kroz prozor ugledao je Malčanskog berberina unutra. Pomislivši da može biti uhvaćen monstrum je polomio prozor, iskočio kroz njega i pobjegao u mrkli mrak. Djevojčicu je, nakon gotovo deset dana iživljavanja i maltretiranja, ostavio za sobom. Vlasnik vikendice i njegov sin pronašli su je uplašenu i samu u jednoj od soba.

Djevojčica je hitno prevezena u KC Niš gdje je od sinoć na pregledima i posmatranju. Sa njom je majka, kao i psihijatri.

Za to vrijeme policija nastavlja intenzivnu potragu za monstrumom koji je "za dlaku" utekao. Blokirani su izlazi iz svih sela oko Pasjače, brojne patrole su na terenu, sela nadleću helikopteri. Kako je saopšteno, Malčanski berberin je naoružan i vatrenim i hladnim oružjem, i policija s velikim oprezom traga za njim.