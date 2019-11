Na autoputu vozio u suprotnom smjeru, odbio alkotest pa kažnjen sa 5.150 KM

Na autoputu A1 vozio u suprotnom smjeru, odbio alkotest.

Kažnjen je sa 19.700 kuna, odnosno sa oko 5.150 KM.

Iz policijske uprave ličko-senjske su saopštili kako su proteklog vikenda provodili preventivno-represivne akcije te kako su sankcionirali prekršaje prekoračenja dopuštene brzine kretanja i upravljanja pod uticajem alkohola i droga.

U svom saopštenju javljaju kako je utvrđeno ukupno 56 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja i 4 prekršaja upravljanja pod utjecajem alkohola, a izdvojili su i rekordera na tom području.

54-godišnjak kažnjen s 19.700 kuna, odnosno sa oko 5.150 KM

Najveća koncentracija alkohola prilikom kontrole vozača izmjerena je u petak u Senju kod 21-godišnjakinje iz Senja, a iznosila je 1,37 g/kg.

Ali, najveću kaznu dobio je 54-godišnjak koji je vozio u suprotnom smjeru oko 4 ujutro i koji je odbio alkotest.

Policijski službenici su spomenutog muškarca zaustavili 1. novembra u 3:45 na 185. kilometru autoceste A1, na području Policijske postaje Gospić, u smjeru juga. 54-godišnjak je vozio osobni automobil čakovečke registracijske oznake kojim je upravljao iz suprotnog, tj. nedozvoljenog smjera.

S obzirom na to da je pokazivao znakove alkoholisanosti, ponuđeno mu je alkotestiranje, što je on odbio. Kako je namjeravao nastaviti s daljnjim činjenjem prekršaja, određeno mu je smještanje u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, javljaju iz PU ličko-senjske.

Muškarac je zbog počinjenih prekršaja uhapšen i uz optužni predlog doveden u nadležni sud, gdje je proglašen krivim te je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 19.700,00 kuna i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B-kategorije u trajanju od 6 mjeseci.

