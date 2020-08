U smederevskoj bolnici jutros oko 5 sati preminuo je Aleksandar R. (49) za kog se sumnja da je preminuo nakon što je pretučen i pregažen automobilom u Smederevu!

Njegovo tijelo je poslato na obdukciju, gde će biti utvrđen tačan uzrok smrti.

Kako piše "Pink" prvi rezultati istrage pokazuju da je on do 2 sata jutros bio ispred jednog lokala u Smederevu. Sumnja se da je tu došlo do fizičkog okršaja s nepoznatom osobom, kao i da je nakon toga pregažen automobilom.

Na licu mjesta je obavljen uviđaj i zatečen automobil marke "mercedes" na kom su pronađena oštećenja na vjetrobranskom staklu.

Takođe, pored automobila su pronađeni ašov i lopata sa tragovima krvi.

Obdukcija će utvrditi od čega je tačno preminuo Aleksandar R.

Vlasnik pronađenog "mercedesa", Nenad D. (57), priveden je i osumnjičen je za ubistvo.