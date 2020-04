Muškarac pokušao izvršiti samoubistvo skokom sa Starog mosta

Danas je skokom sa Starog mosta u Mostaru muškarac pokušao da se ubije, ali na svu sreću je preživio, a brzom intervencijom hitne pomoći on je prevezen na ukazivanje medicinske njege.

Svjedoci kažu kako je muškarac došao na most i bez puno razmišljanja u odjeći skočio bez ikakve pripreme. No, kada je pao u Neretvu s povredama je odlučio isplivati do obale.

Kako saznaje Klix od medicinara muškarac je povrijedio kičmu, a po tijelu su bili vidljivi tragovi krvi.

Hitna je stigla vrlo brzo i unesrećenog uz fiksatore na vratu i leđima odvezla u bolnicu na ukazivanje pomoći.

Mostarci koji su uživali na suncu ispod mosta ovaj događaj je šokirao te dodaju kako muškarac po naglasku nije iz Mostara.