Motorista se zabio u automobil: Na asfaltu ostale velike mrlje krvi

Večeras nešto pre 2 sata iza ponoći došlo je do teške nezgode na Keju žrtava racije kod ulice Maksima Gorkog. Za sada nepoznati mlađi muškarac kretao se velikom brzinom iz smera mosta Duga ka ulici Maksima Gorkog. Vozač crvenog Pasata najverovatnije mu je oduzeo prvenstvo prolaza nakon čega je došlo do udesa. Od siline udarca motor je uništen, a kaciga je pukla na dva dela. Na asfaltu je vidljiva velika mrlja krvi. Ekipa hitne pomoći prevezla je povređenog u teškom stanju u KCV, ali za sada nema detaljnijih informacija o njegovim povredama. Policija je izvršila uviđaj na licu mesta.

