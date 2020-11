Motor smrskan, automobil uništen: Poznati voditelj imao saobraćajku

DOBRO SAM! Svi su dobro! Važno je da pročitate do kraja. Nije nesmotrenost, nije prekomerna brzina, nisu uslovi puta, nije bahatost, nije bes... Jednostavno splet okolnosti. Nesrećnih okolnosti. Mnogo je važno da su svi dobro! Ugruvan sam, modar, ponegde sa podlivima (neću vam reći gde), ništa slomljeno, ali sa kragnom i gispom na mestima iščašenja, sve me boli. Ipak, ovo ne bih pisao da nisam na vreme shvatio ono što je možda i najvažnije kao pouka svima koji voze ili planiraju da voze motor. OPREMA je jedina stvar koja stoji između vas i svega što se dešava na putu i utiče na vaš život i uživanje koje vožnja motocikla donosi. Hvala svima koji su se zatekli na licu mesta što ste mi potvrdili da je Beograd mesto koje pripada svim dobrim ljudima. Hvala službenim licima (hitna pomoć, policija) na strpljenju i ukazanoj pomoći. Hvala zaposlenima u KBC Zemun na pažnji i stručno odrađenom poslu. Hvala svima koji ste bili upućeni, zvali i interesovali se. Hvala i onima koji će zvati kada pročitaju ovaj post. I neizmerno hvala mom BRATU Vladimiru Jevtiću ( @vlada.abm ) koji je bio kadar stići i na strašnom mestu postojati. Za one koji se pitaju, NE, NISAM odustao od motora.

A post shared by Milos Urosevic (@milosurosevicurke) on Nov 3, 2020 at 8:17am PST