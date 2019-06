Mostaru prijeti zaraza, Grad dao rok za deblokadu deponije

Štab civilne zaštite Grada Mostara na vanrednoj sjednici u srijedu navečer pozvao je stanovnike sjevernog dijela Mostara da hitno deblokiraju regionalnu deponiju Uborak jer prijeti velika opasnost za stanovništvo te je odlučio da ukoliko do sutra do 12 sati ne dođe do deblokade bit će proglašeno stanje tehničke nepogode.

"Molimo naše sugrađane da deblokiraju deponiju jer prijeti velika opasnost od zaraze po stanovništvo. Na vanrednoj sjednici donijeli smo odluku da sutra u 12 sati, ukoliko deponija ne bude deblokirana i ne krene odvoz smeća, stupi na snagu Odluka o proglašenju stanja tehničke nepogode", izjavio je nakon sjednice mostarski gradonačelnik i komandant Štaba Ljubo Bešlić i dodao kako onda Štab preuzima upravljanje svim segmentima, a neprovođenje odluka Štaba smatra se krivičnim djelom. Izrazio je nadu da neće doći do proglašenja vanrednog stanja i izrazio uvjerenje da će građani shvatiti ozbiljnost stanja u kojemu se Grad nalazi. Štab je također odlučio da je zbog zdravlja građana potrebno očistiti kontejnere i ulice, izvršiti asanaciju tamo gdje je potrebno, dezinfekciju i deratizaciju. "Bez obzira što je nedavno urađena deratizacija ovo smeće ponovno može prouzrokovati glodare i izazvati mnoge druge opasnosti, posebice što su ljetni mjeseci kada su rizici jako veliki", kazao Bešlić. Ulice Mostara već deset dana zatrpane su smećem zbog blokade regionalne deponije Uborak. Građani sjevernog dijela Grada Mostara okupljeni oko inicijative "Jer nas se tiče" zahtjevaju novu lokaciju deponije. Grad tvrdi kako iznalaženje nove lokacije nije u njihovoj nadležnosti zbog čega im gradonačelnik nije mogao obećati kada će postojeća deponija biti izmještena.