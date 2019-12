Mostarac prevario Gradiščanina: Prodao mu tuđi "golf"

Protiv E. Ć. iz Mostara policija je podnijela izvještaj zbog sumnje da je prevario jednu osobu u Gradiški i prodao joj tuđi automobil.

U Policijskoj upravi Gradiška reki su da je E. Ć. osumnjičen da je u februaru ove godine, doveo u zabludu jednu osobu.

– On je to uradio na način da je oštećenom prodao automobil “golf”, za koji je tvrdio da je njegov, iako je to vozilo bilo vlasništvo privatne firme iz Sarajeva – rekli su u policiji.

Oni su dodali da je na taj način E. Ć. ostvario protivpravnu imovinsku korist od 5.300 maraka.