Ukoliko se na sudu dokaže da je Ninoslav Jovanović (46), višestruki povratnik poznatiji kao "Malčanski berberin", odgovoran za krivična djela koja mu se ovaj put stavljaju na teret - silovanje i otmica djeteta - mogao bi da bude osuđen na doživotnu robiju.

Iz Višeg javnog tužilaštva je ranije saopšteno da će se istraga protiv okrivljenog Jovanovića sprovoditi u pravcu krivičnog djela otmica (iz člana 134, stav 3 u vezi stava 1 ) i krivičnog djela silovanje (iz člana 178 stav 4 u vezi stava 1) Krivičnog zakonika.

"U slučaju da se utvrdi da je okrivljeni izvršio krivično delo i otmice i silovanja, sud mu može izreći dve kazne: jednu za otmicu, drugu za silovanje s tim što se za kaznu za krivično delo silovanje, koje je izvršeno prema detetu, od 1. decembra 2019. godine, može se izreći kazna doživotnog zatvora", kaže advokat Nebojša Perović za "Blic" i dodaje da će mu zatim biti izrečena jedinstvena kazna.

Budući da je Ninoslav Jovanović povratnik u djelu, te da je gotovo dvije decenije proveo iza rešetaka zbog silovanja, u slučaju koji će se voditi protiv njega to će biti uzeto kao otežavajuća okolnost, a upravo te okolnosti, objašnja Perović, ukazuju na to da mu se može izreći kazna doživotnog zatvora.

U Krivičnom zakoniku, to jest u članu 178 koje se odnosi na silovanje, navedeno je da "ko prinudi drugog na obljubu ili sa njom izjednačen čin upotrebom sile ili pretnjom da će napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica, kazniće se zatvorom, ali ukoliko je to delo učinjeno prema detetu, kazniće se zatvorom najmanje deset godina ili doživotnom robijom".

Slučaj otmice dvanaestogodišnje Monike K. iz okoline Niša, koju je "Malčanski berberin", kako se sumnja, oteo 20. decembra i 17 dana vodao kroz šume i napuštene kuće u okolini Knjaževca, veoma je uznemirio javnost u Srbiji i regionu.

Posebno uznemiruje činjenica da je Jovanović već dva puta robijao zbog silovanja, a da mu je druga kazna, kada je osuđen na 15 godina zatvora, bila smanjena za tri godine zbog dobrog vladanja, pa se tako našao na slobodi ranije.

Dobra vijest u ovako sumornom trenutku jeste to što se ova praksa više ne može ponoviti, jer po istom zakonu koji je stupio na snagu 1. decembra minule godine, Jovanoviću, ukoliko se dokaže da je kriv, kazna ne može biti ublažena.

"Kod njega čak ne dolazi u obzir da se izrekne bilo koja druga kazna sem doživotnog zatvora zbog odredbi o višestrukom povratu koje su ubačene u Krivični zakonik gde se kaže da ako je lice minimum dva puta pre toga osuđeno za krivična dela sa umišljajem i nije prošlo više od pet godina od otpuštanja učinioca sa izdržavanja kazne do izvršenja krivičnog dela , a u njegovom slučaju je to manje od godinu dana, sud mora da mu izrekne kazne iznad polovine propisane za to krivično delo", objašnjava advokat Maja Atanasković i dodaje da u njegovom slučaju nema uslovnog otpusta i nema zastarijevanja kazne.

Otmica kakvu Srbija ne pamti dogodila se kada je nesrećno dijete išlo ka školi, a Jovanović je automobilom stao pored nje i predstavio se kao novi električar u školi i zamolio je da mu pomogne i pokaže mu put. Međutim, umjesto u školu, Jovanović je dijete odveo u svoja unaprijed pripremljena skrovišta u kojima je s njom proveo narednih 10 dana. Nakon toga, kada je umalo uhvaćen, devojčicu je ostavio i dalje pobjegao sam. Potraga za njim trajala je i narednih dana. Uhapšen je konačno na groblju u Malči 5. januara.