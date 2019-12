Monikina profesorica otkriva detalje koji bacaju novo svjetlo na nestanak djevojčice

"Videla sam Moniku tog jutra iz kola kako ide ka školi. Suprug me je dovezao do škole i kada se vraćao posle pet minuta, nije mogao da se seti da ju je video", kaže Radica Jovanović, profesorica u OŠ "Dr Zoran Đinđić".

Ona je posljednja vidjela nestalu učenicu Moniku Karimanović (12) iz Suvog Dola kod Niša.

Djevojčica je 20. decembra u 7.20 časova pošla u školu, ali joj se izgubio svaki trag. Posljednje su je snimile kamere na hotelu na ulazu u Brzi Brod u 7.28 časova, na pola puta ka školi, ali je nije bilo na snimcima kamera u centru naselja, gdje uvijek prolazi, pa je jedna od najvjerovatnijih pretpostavki da je oteta.

Profesorica Jovanović kaže da je Moniku sretala uvijek kada dolazi na posao jer je djevojčica po pravilu ranije stizala u školu.

"Ona uvek ranije dođe u školu, ponedeljkom i petkom kada imam časova, uvek sam je uočavala. Ne možete da je ne vidite, krupna, visoka devojčica, lepa. A malo tada ima ljudi na ulici, malo dece u to vreme ide u tom pravcu i obično je uvek uočim. Ili tu kod hotela ili kod mostića, a u povratku moj suprug je takođe uvek vidi. U petak, međutim, kaže da ne može da se seti da li ju je video u povratku. On se odmah okrene kolima i vrati, to je pet minuta najviše. Ona je nestala u tih pet minuta. Ja sam ubeđena 100 odsto, to je neka moja pretpostavka, da je tu, posle hotela pored njiva, neko čekao. Tu uvek ima neki parkirani auto ili nešto stoji", kaže profesorica.

Ona isključuje mogućnost da je djevojčica sama otišla od kuće.

"Nije otišla od kuće sigurno. Ona je jedno tako mirno i povučeno dete. Uvek je išla sama. Kad je direktorka poslala obaveštenje, čula sam da je nestala. Ja sam rekla nemoguće, videla sam je. Samo nisam mogla odmah da se setim gde, ali sam se posle setila. Sada je malo i kasnila, uvek kada je vidim, ona je blizu škole", priča Jovanovićeva.

U domu Karimanovića u Suvom Dolu kao na iglama čekaju bilo kakvu vijest o nestaloj djevojčici.

"Nikakav trag nemamo, četvrti dan, mrak pada, ali još imamo nade da će je pronaći. Ne znam zašto su to uradili, koji su to zlikovci, sa kojom namerom, da li imaju dušu, decu, da li imaju nekog da ih boli kao mene što boli? Neka traže šta god hoće", očajna majka nestale djevojčice Aleksandra Karimanović apeluje.

Ona moli ljude da im ne šalju lažne informacije i da se primjene mere potrage predviđene protokolima poznatim kao "amber alert".

Nestala na prostoru od stotinjak metara

Monika je po svemu sudeći nestala na prostoru od stotinjak metara, poslije hotela na ulazu u Brzi Brod prema centru. Na tom dijelu sa desne strane nalaze se njive, a sa lijeve strane su ograde kuća. Nakon kamera na hotelu, sljedeće kamere su kad se prođe mostić u centru naselja. Međutim, nijedna od tih kamera nije zabilježila Monikino kretanje, a morala je proći tim putem.