Monika ne može da opiše svih 10 dana provedenih sa monstrumom

Monika Karimanović (12) iz Suvog Dola, koja je 29. decembra 2019. oslobođena iz kandži silovatelja Ninoslava Jovanovića (46), zvanog Malčanski Berberin, za kojim se i dalje traga, ne sjeća se svih detalja desetodnevnog mučenja, otkrili su njeni rođaci.



Prema njihovim riječima, Moniku svakog dana u KC Niš, gdje se ona nalazi s majkom Aleksandrom već sedam dana, posjećuju psiholozi, socijalni radnici, ali i policajci.

"Ona svakog dana ispriča po neki novi detalj, ali ne sjeća se svega… Živo se sjeća samog momenta otmice i boravka u automobilu sa otmičarem, ali kao da je izbrisala iz glave period od njihovog dolaska u zemunicu u ataru Malče do momenta kada ju je Emil Živić pronašao u svojoj vikendici u selu Pasjača. Ona je vjerovatno od straha, gladi, zime i traume izbrisala iz sjećanja te događaje", kaže rođak.

On kaže da je Monika ispričala da ju je 20. decembra kolima na ulici presreo Ninoslav.

"Kroz prozor auta joj je rekao da je on novi domar u školi, ali da ne zna put do škole i da ona slobodno može da krene s njim, kako bi mu pokazala gdje je škola. Monika mu je rekla da ga ne poznaje i da ne može da uđe u kola, ali je on počeo da je moli i uvjerava riječima: "Sine, nemaš čega da se plašiš, odvešću te u školu". Kada je sjela u kola, on je skrenuo s puta koji vodi do škole. Odmah mu je rekla da to nije taj put, a on je viknuo: "Sad ćeš da ćutiš!" Počela je da plače, ali to na njega nije delovalo", kaže sagovornik Kurira i dodaje:

"Sjeća se da su kola u jednom trenutku stala i da je morala da izađe. Otad je njeno pamćenje selektivno. Zapravo, ne sjeća se zemunice u kojoj su prvo bili, kao ni drugih mjesta, jer je za nju to sve bio nepoznati predio. S druge strane, možda je to njen odbrambeni sistem".

Kako kaže, Moniki se u pamćenje urezao momenat šišanja.

"Monstrum joj je kosu sjekao nožem. Pati zbog toga… Sjeća se i da joj je davao da jede papriku i hljeb, i neki šećer, kao i da joj je bilo mnogo hladno", objašnjava rođak i napominje da se djevojčica seća i Jovanovićevih prijetnji.

"On je nju toliko zaplašio! Prijetio joj je sve vrijeme. Govorio joj je da će ih policija ubiti ukoliko ih nađu, da moraju da budu pažljivi i da niko ne smije da sazna šta se dešava. Nije smjela ništa da kaže, radila je šta je od nje tražio. U kakvom je strahu bila govori i činjenica da je i ljudima koji su je pronašli plačnim glasom rekla da je ne povrede, ona je u svakoj osobi videla svog ubicu", kaže sagovornik.

Iako je preživjela golgotu, mala Monika je, prema riječima rođaka, hrabra i jaka.

"Dobro se oporavlja, ljekari brinu o njoj i prate njeno stanje. Najbitnije je da je na sigurnom i da je s majkom. Mi je ne posjećujemo, samo joj tata ide u posjetu. Ljekari su procijenili da je to za nju najbolje", kaže rođak.

Potraga u toku

Za Jovanovićem policija i dalje traga. On je pobjegao kada je mještanin Emil Živić slučajno pronašao Moniku i njega u svojoj vikendici u Pasjači.

"Pretražuje se teren od nekoliko desetina hektara u desetak polunapuštenih sela, od Niša do Svrljiga. Moguće je da se on sakrio na nekom tavanu i to u kući čije vlasnike poznaje. Poznavajući ga, on se neće predati, a ne vjerujemo ni da će se ubiti", kaže izvor.

Slaviša Virijević, načelnik niške policije, rekao je da potraga neće stati sve dok se Jovanović ne pronađe i dodaje da policija dobija dojave od građana, ali da su mnoge od njih lažne ili su se ljudi prevarili u procjeni.