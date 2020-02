Mladića ubili sjekirom: "Čekali smo bebu, u 5. sam mjesecu, ne znam što su ubili Đorđa"

Ne znam zašto su mi ga ubili. Imali smo planove za život, čekali našu bebu, peti mjesec trudnoće sam i rodiću sina. A on naše dijete neće ni vidjeti, priča sa suzama u očima Ž. V., vanbračna supruga Đorđa J. (23) iz Vilova, koji je ubijen 31. decembra u Novom Sadu, a tijelo je pronađeno prije 3 dana.

Policija je u četvrtak uhapsila S. S. (25) iz Štrpca zbog sumnje da je sjekirom ubio Đorđa J. i privela djevojku J. J. (29) iz Novog Sada, koja se tereti da nije prijavila zločin.

Ž. V. priča za Kurir da se sa svojim vanbračnim suprugom zabavljala dvije godine, a zajedno su živjeli oko dva meseca.

- Posljednji put sam ga vidjela 17. decembra, kada je neko iz njegove porodice pokušao da ga razdvoji od mene, a svi znaju ko je taj. Rekli su mi da je otišao za Novi Sad, da navodno tamo radi kako bi zaradio pare da kupi našem djetetu kolica. Nikada nisam čula za tu djevojku koja se spominje, a sve sam njegove bivše djevojke znala. Svugdje sam ga tražila i jednom policajcu sam rekla da je meni sumnjivo što ga nema jer on nije bio takav da se ne javlja. Bio je jedna dobrica. Sigurno su ga namamili i ubili sjekirom - kaže Ž. V., koja živi sa roditeljima u Vilovu, a trenutno je na trudničkom bolovanju.

Kako navodi Kurir, 31. decembra 2019. godine, Đorđe J. je bio u društvu sa S. S. i J. J.

- S. S. je ispričao da se Đorđe ranije zabavljao sa J. J., a on poslije njega. Te noći došlo je do svađe između njih dvojice oko djevojke i S. S. je uzeo sjekiru, kojom je, kako sam kaže, "rascopao glavu" Đ. J. Onda su on i J. J. smislili plan kako da ga se riješe, a da se ne sazna da su ga ubili - priča izvor Kurira.

"Sjetio sam se da u šumarku ima jedna rupa"

S. S. je, navodno, rekao na saslušanju da je poslije ubistva otišao do obližnje benzinske pumpe i kupio kanticu za benzin.

- Rekao sam J. J. da postoji velika rupa u obližnjem šumarku, puna vode i smeća, i da je najbolje da odvučemo Đorđa do te rupe i tu ga bacimo. To smo i uradili, odnosno ja sam ga vukao, jer on je već bio mrtav. Bacio sam ga i mislio sam da ga polijem benzinom i zapalim. Ali odjednom mi je sinulo u glavi da je benzinska pumpa u blizini i da mogu da izazovem požar. Onda sam uzeo cigle i pločnike nabacao preko njega, kao i smeće, granje, kako se ne bi tijelo vidjelo - ispričao je S. S., dodajući da su on i J. J. nastavili da se zabavljaju u nadi da se nikada neće otkriti šta je uradio i da je J. J. svemu tome prisustvovala.

Tijelo nesrećnog Đorđa otkriveno je slučajno, neko od građana osjetio je nesnosan smrad, te je prijavio policiji.

- Prizor je bio jeziv. Samo što su počinioci zaboravili da upravo na toj benzinskoj pumpi postoje kamere koje su sve to zabilježile. Tako da su istog dana uhapšeni - S. S. za teško ubistvo i J. J., koja je prisustvovala ubistvu, a nije prijavila krivično delo, tereti se po nekoliko osnova.

