Nijedan taksi nije htio da me vozi, izbacivali su me iz automobila uz psovke. Kada sam već vidio da od toga nema ništa, da to ne vodi nigdje i da oni neće da me povezu, krenuo sam pješke do Hitne pomoći i u jednom trenutku sam izgubio svijest. Dalje se ne sjećam, imam samo neke maglovite slike u glavi.

Ovim riječima, trenutke nakon što je izboden u centru Petrovca na Mlavi prepričava Petar Bogdanović (20) iz tog grada. Petar se trenutno nalazi u bolnici i oporavlja se od zadobijenih povreda, a za napad na njega osumnjičen je maloljetnik (17) iz Svilajnca. Izbodeni mladić za portal Telegraf kaže da se osjeća dobro, te da prema riječima ljekara, iz bolnice izlazi u petak ili ponedjeljak. Razlog zbog kog je napadnut nožem, kaže, ne zna. Navodi da nikoga nije dirao i da napadače ne poznaje. Lokalni portal PTinfo prenio je ranije da je između osumnjičenog 17-godišnjaka iz Svilajnca, protiv koga će pripadnici MUP podnijeti prijavu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Jagodini i Petra došlo do sukoba u nedjelju ujutru, na ulici. – Ne poznajem napadače. Nit sam bilo koga dirao, niti sam bilo kome bilo šta bio dužan, jednostavno ima previše bolesnika koji idu ulicama slobodno – kaže Petar. Kako kaže, neposredno prije ubadanja ništa nije ukazivalo na to da će sljedećeg momenta biti napadnut.

– Niti smo se sporječkali, ništa posebno, niti smo razgovarali nešto koliko se sjećam. Samo sam želio da svi odu kući, da se završi ta rasprava koja je trajala… Nisam ništa pogriješio, on je mene samo ubo… – rekao je Petar. Ipak, pored ubodne rane, posebno boli i to što niko od taksista u noći kada je izboden, nije htio da pritekne u pomoć ranjenom mladiću koji je krvario. Dok je tražio pomoć od jednog do drugog vozila, taksisti su ga odbijali redom, osim Stefana Đelovića koji mu je pritekao u pomoć. – Suština problema je da su te neke moje kolege neljudi i da sam ja zbog toga frustriran. Meni nije toliko vijest da sam ja pomogao momku, koliko je vijest to da oni nisu. Meni je to što sam mu pritekao u pomoć najnormalnija stvar – ispričao je taksista iz Petrovca na Mlavi. – Petar se 7, 8 minuta mantao sa taksistima, trojica su ga odbila iz tri različita udruženja. Jedan ga je izbacio iz auta jer je krvario, drugi mu je rekao da ne pomisli da priđe kolima, a i treći nešto slično – priča Stefan i dodaje da je Bogdanoviću u napadu isječena vena, zbog čega je obilno krvario. Njihova vožnja od centra grada do Hitne pomoći nije trajala mnogo duže od 30 sekundi. Stefan je predao Petra ljekarima i ostao u Hitnoj do dolaska policije.