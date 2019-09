Mladi otac dva dječaka nastradao u jezivom udesu

Ni dva dana poslije tragedije, kada je na biciklu u samom centru sela, na svega nekoliko metara od porodične kuće, nastradao Milan Vukić (25) iz Kupinova, mještani ovog sela od tuge i bola jedva mogu da izuste koju riječ o mladiću. On je iza sebe ostavio sinčića od tri godine i mlađeg od dvije nedjelje.

Pod kojim okolnostima se dogodio udes još niko sa sigurnošću ne zna, sem onog što se pojavilo u medijima – da je na Milana, vozilom “audi” naletio Nemanja M. (18) iz Ašanje, dok se povodom ovog slučaja nije oglasila Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici.

"Biciklom je pokušao da obiđe dva pješaka na putu kada je na njega naletio automobil. Od udarca je odletio nekoliko metara i udario je glavom o beton. Čuli smo ovdje po selu da je policija utvrdila da Nemanja M. koji je Milana udario u centru Kupinova nije bio pijan. Kako pričaju, taj momak iz Ašanje ima probnu dozvolu, a u trenutku nesreće sa njim je u autu bio još jedan mladić. Ko je kriv za ovu nesreću, ne znam, ali znam da je naš Milanče davao znake života i kada su policija i Hitna pomoć došli, a čekali su ih više od 40 minuta. Nažalost, preminuo im je u Šimanovcima, na putu za bolnicu", kaže on za Telegraf.

Muk i očaj u Ulici Žike Maričića u Kupinovu, gdje je dvadesetpetogodišnji mladić živio sa suprugom, dvoje male djece i roditeljima.

"Milanov otac Milisav i njegov rođeni brat Dule izbjegli su iz Hrvatske devedesetih godina. U toj nevolji ljudi su se jedva ovdje skućili, dobili djecu. Milisav pored Milana ima još dva sina, dok njegov brat ima tri kćerke. Inače obe porodice su vrijedne, radne, poštene", priča jedan od komšija ove porodice, koji je jedva skupio snage da im izjavi saučešće.

"Prije samo dvije nedelje slavio je rođenje mlađeg sina, a danas ga više nema. Roditelji su mu zanjemili od bola, kako i ne bi, velika je tragedija izgubiti djete. Kako je i njegovoj ženi to samo ona zna u ovom trenutku", kaže komšija nekoliko kuća od mjesta nesreće.

"On se vraćao na biciklu kući oko 23 sata, dok je taj osamnaestogodišnjak išao za Ašanju. Da li se on kretao brzo kolima, ili ga nije vidio, uglavnom", kod krivine ga je udario. To je udarac toliko bio jak, da mu je korpa sa bicikla prešla preko ograde od jedne kuće – priča sagovornik.

Mladić će biti sahranjen danas u Kupinovu.