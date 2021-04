Misteriozna smrt Banjalučanina Aleksandra Topića

Smrt Banjalučanina Aleksandra Topić, i dalje je misterija. On je u avgustu prošle godine nestao iz kampa za migrante “Ušivak” kod Sarajeva, a kasnije je pronađen obješen u blizini kampa. Indetifikovan je tek prije nekoliko dana, a danas sahranjen u Banjaluci. Ipak još nije najjasnije zašto je mladić sa srpskim i švajcarskim državljanstvom uopšte završio u migrantskom kampu. A nisu još jasne ni okolnosti njegove smrti. Te odgovore traži njegov otac od bh. vlasti.

"On je došao redovno sa pasošem, on nije migrant, on je došao sa Švajcarskim pasošem i njihovim državljanstvom kod svog oca, on ima dvojno državljanstvo. Njemu nije bilo potrebno ništa, on je imao sve svoje dokumente, on nije migrant, a oni su njega smjestili s migrantima", rekao je Mićo Topić, otac.

Sve se moglo ranije otkriti tvrdi advokat porodice Topić. Prije svega jer je mladić bio i na psihijatrijskom liječenju. Duško Tomić kaže, Ambasada Švajcarske uputila je protestnu notu ministru spoljnih poslova BiH Biseri Turković, zašto je njihov državljanin uopšte bio smješten u migrantski kampu sa ljudima koji žele da se domognu Zapada, ali do danas nisu dobili odgovor.

"Ministarstvo vanjskih poslova i gospođa Bisera Turković najmanje što je mogla uraditi jeste danas poslati telegram ocu i izvinjenje, a ne da ćuti mjesecima i da nikada ne odgovori jednoj ozbiljnoj državi Švajcarskoj na pitanje gdje je njihov državljanin i što će u Ušivku. Ako ima čast trebala bi da podnese ostavku, jer takvi su doveli do tragedije ove zemlje, takvi su doveli do rata, stradanja i do nesreće", izjavio je Duško Tomić, advokat porodice Topić.

Na naša pitanja kako su mladića sa dva državljanstva poslali u migrantski kamp, umjesto isporučili u zemlju porijekla, iz Službe za poslove sa strancima su nam u kratkom telefonskom razgovoru odgovorili da su pisali Švajcarskoj ambasadi nekoliko puta, a da za srpskoo državljanstvo nisu ni znali.

Više informacija o cijelom slučaju kažu mogu dati u ponedjeljak. Isto kažu i iz sarajevskog Kantonalnog Tužilaštva.

Otac, preminulog mladića s druge strane, tvrdi da je njegovom sinu pasoš ukraden upravo u Ušivku.