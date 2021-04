Miljan Vujović tvrdi da mu je sve podmetnuto: Grupa iz Bileće i Beograda pokušala da ubije svjedoka

Bilećanin Miljan Vujović, optužen za ubistvo vlasnika kafića “NN” u Bileći Petra Bajčetića, kazao je u banjalučkom Okružnom sudu da mu je sve podmetnuto, te da je svjedok Gavrilo Bjelica trebalo da bude ubijen jer je odbio da lažno svjedoči protiv njega.

- On je nezgodan svjedok za one koje mi sve podmeću i zato su mu stavili eksploziv pod auto 14. septembra 2017, ali je preživio. Grupa iz Bileće i Trebinja pokušala je da ga ubije, a za to je trebalo da ja budem optužen. Grupa iz Beograda bila je zadužena za likvidaciju Bajčetića, a svi su pod jednom kontrolom - kazao je Vujović.

Tokom suđenja pitao je republičkog tužioca Svjetlanku Bijelić da li tvrdi da je Bajčetić naručio njegovo ubistvo, kako je on razumio iz optužnice.

- Nemoguće je da naruči moje ubistvo pa dođe na večeru kod moje sestre. Taj dio mi je nejasan, da li tužilaštvo tvrdi da je Petar naručio moje ubistvo? - pitao je Vujović.

Predsjednik sudskog vijeća Blagoja Dragosavljević kazao je da u optužnici stoji da je on navodno tražio od Bajčetića informacije ko je naručio njegovo ubistvo.

- To bi značilo da je Bajčetić naručio moje ubistvo - rekao je Vujović.

Tužilac je odgovorila da ne tvrdi, već da se u optužnici citiraju izjave svjedoka, uz riječ “navodno”.

Odbrana je kao dokaz pročitala izjavu koju je raniji svjedok i osuđeni za pokušaj otmice Bajčetića, Đorđe Radmilović, dao policiji. Radmilović je tada izjavio da se nije viđao ni čuo sa Vujovićem nakon što je izašao iz pritvora, te da ne zna da li je dolazio u Bileću. Uz zapisnik o ispitivanju svjedoka, sudu je dostavljen i dopis policije iz Trebinja u kome stoji da Radmilovića nije ispitivao inspektor Bojan Dabić i da mu nije sugerisano da kaže da je na njega pucao Vujović.

Branilac Rade Ćulibrk kazao je da je dokaz odbrane samo zapisnik o saslušanju svjedoka kojim, kako tvrdi, dokazuje da je Radmilović ispitan nakon izlaska iz pritvora, a nije bila otvorena istraga protiv Vujovića. Ćulibrk naglašava da je izjava dokaz da je Radmilović u dopunskom ispitivanju, u kome je pobio ranije izjave, govorio istinu.

- Optužnica protiv Vujovića nije u interesu pravde, već da se on osudi za nešto što nije učinio. Ovo je sve montirano - rekao je Ćulibrk.

Tužilac je izmijenila optužnicu, ali se nije mijenjala suština i pravna kvalifikacija.

Optužnica tereti Vujovića da je u septembru 2016. godine u Bileći organizovao zločinačko udruženje i osmislio plan otmice i likvidacije Bajčetića na putu Bileća - Trebinje. Plan je propao jer je Bajčetić ostao u Bileći. Vujović je to saznao, te je, sa još jednom osobom, 19. septembra 2016. otišao u Bileću, gdje su Bajčetića sačekali ispred zgrade i pokušali ugurati u auto. U tom naguravanju jedan od napadača upucao ga je u glavu. Umro je usljed ranjavanja na putu za podgoričku bolnicu.

Saradnici

Gavrilo Bjelica je bio optužen da je pripadnik zločinačkog udruženja Miljana Vujovića i pravosnažno je osuđen na godinu zatvora jer je učestvovao u planiranju otmice Petra Bajčetića. Bjelica nije učestvovao u ubistvu. Udruženju su pripadali još Srđan Denda i Đorđe Radmilović, koji su osuđeni. Radmilović je osuđen na godinu i četiri mjeseca, a Denda na godinu i mjesec. Bivši policajac Dragan Šarenac dobio je šest mjeseci zatvora jer je Vujoviću i saučesniku pomogao u uklanjanju tragova. Niko od njih nije učestvovao u ubistvu Bajčetića.

(Glas Srpske)