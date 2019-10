Migranti mu pokušali provaliti u kuću, uplašeni čovjek povikao: "Zaklaću vas samo uđite"

Redakciji "Avaza" danas se javio Mirsad Čehić iz Sarajeva tvrdeći da su u njegovu kuću sinoć pokušali provaliti migranti. Kako je rekao, sinoć oko 00:30 u kuću u ulici Pavla Lukača su upala tri muškarca koji su razvalili ulazna vrata u prizemlju objekta.

- Dolje ispod mene, u prizemlju živi policajac, specijalac, on je spavao, jer je došao iz dežure. Ja sam bio budan. Oni su dole provalili vrata i pošli meni gore uz stepenice. Nisu njemu, nego pravo meni, još vide svjetlo, vide televiziju, ljudi moji, to mi nije jasno. Ja u kući bolestan, infarkt imao, tri, karcinom, sam u kući. Ja sam njih čuo kad se to desilo, mislio sam da ovaj komšija ima goste pa lupaju. Smanjio sam skroz televiziju da vidim šta je. Kad su oni zabubali na moja ulazna vrata, probali razvaliti, onda sam ja izletio. Kroz staklo sam vidio siluetu, ali tamno je pa nisam vidio ko je. Ja sam zavikao i oni su pobjegli niz stepenice, vidim ostavili su dole, jedna im piva ispala - ispričao je Čehić.

Presjedio cijelu noć

Uplašeni Sarajlija je naveo i kako, nakon ovog nemolog događaja, "nije zaspao čitavu noć", jer su mu kako kaže "pokvarili bravu" na ulaznim vratima.

- K'o da na ulici spavam, presjedio sam cijelu noć. Bilo ih je sigurno dvoje - troje, čuo sam kako bježe niz stepenice. Oni su meni napola razvalili vrata i bravu, ja nisam mogao izaći, kasnije su mi šrafcigerom napravili ovdje bravu da mogu otvoriti vrata. Danas sam kupio novu bravu da se mogu zaključati - rekao je za Avaz ovaj Sarajlija.

Prema njegovim riječima, migranti su i ranije provaljivali u kuću u kojoj sada živi, a koja je u vlasništvu njegove sestre. Navodno su i prespavali, jer niko nije bio tu.

Umro od straha

- Ma znate kako sam se prepao. Ja imam četiri stenta. Stojim pred vratima, a oni razvaljuju da uđu, a ja stojim sam ovamo. Možete misliti kako mi je bilo, ne znam ko je, jesu li lopovi, ima li pištolj. Ja sam onda zagalamio i čuo sam da oni nešto, nekim jezikom pitaj Boga kojim, jedan drugome nešto rekoše i otrčaše niz stepenice. Ja sam im rekao: "Zaklaću vas, samo uđite". Šta ću, meni je 70 godina, umro sam od straha, sjedio do ujutro, otključana vrata i jedna i druga, kako da zaspim. Em sam se nasekirao, popio apaurin, ništa nije djelovao. Do pola pet gledao televiziju i onda me malo bacilo, jedno sat vremena, dok nije svanulo - priča Čehić.

On je naveo i kako svaki dan viđa migrante kod obližnje samoposluge.

- Svaki put kad ih vidim ja im dam marku. Žao mi ih, stvarno jeste, ali ovo je da se zna. Ja samo želim da se to zna, provjerite u policiji, dolazili su sinoć. Ali ništa oni, samo napravili zapisnik. Što nisu uzeli onu pivu pa uzeli otiske. Ispala je piva, eno ja je stavio u ćošak nek stoji - kazao je Čehić.

U operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nisu mogli potvrditi ove navode, istakavši kako nemaju informaciju da je policija sinoć tim povodom izlazila na teren.