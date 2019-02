Migrant pokušao ući u stan Bišćanke: Strah me je, sama sam sa bebom

Strah koji vlada među stanovništvom u BiH od migranata koji dolaze iz Sirije ili Afganistana sve je veći, a na vijestima ili na društvenim mrežama redovno možemo pročitati neki novi slučaj nasilja ili krađe koju su izvršili.

Sada je na Facebook grupi "STOP invaziji migranata! Udruženje građana Bihaća" članica Lejla Holić objavila da je jedan od migranata pokušao bez dopuštenja ući u njen stan.

"Upravo nam je migrant pokušao ući u stan (bez kucanja naravno), srećom uvijek zaključavamo", napisala je Lejla.

Lejlu smo također kontaktirali te nam je potvrdila ovu informaciju.

"Istina je. Sinoć tačno u 23 sata neko je pokušao otvoriti vrata. Muž je odmah prišao vratima, a pošto je prozirno staklo mogli smo i vidjeti ko je u pitanju. Radilo se o jednom migrantu koji je šepao i pričao strani jezik. Nismo bili sigurni šta želi, ali nikako nije uredu da ovako samo proba ući u stan", kazala nam je Lejla.

Dodaje i da ju je zaista strah, jer je u tom stanu redovno sama sa petomjesečnom bebom.

"Moj muž od ponedjeljka do petka radi do 23 sata, sve vrijeme budem sama sa bebom. Možete zamisliti onda kako se osjećam i koliko me strah. Izaći vani svakako ne smijem sa djetetom" zaključila je Holić.