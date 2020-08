Masovna tuča migranata u prihvatnom kampu Miral. Kladušani koji stanuju u okolnim kućama po ko zna koji put su svjedočili haosu koji nastane kada desetine migranata nagrnu jedni na druge. Čuo se i plač bebe.

Nije poznat razlog incidenta, ni da li ima povrijeđenih. Iako se na snimku vide i pripadnici policije, iz MUP-a stiže saopštenje u kome kažu da za incident čak i ne znaju.

"Nama niko nije prijavio da je bila tuča i mi nemamo evidentirano. Jutros u izvještaju to nije navedeno", poručuju iz MUP-a USK-a.

Mnogo toga se, zato, svakodnevno navede u medijima i na društvenim mrežama gdje kruže snimci migranata koji se kreću prema Unsko sanskom kantonu odakle kreću u ilegalne prelaske granice sa Hrvatskom u nadi da će da se domognu neke od zemalja Zapadne Evrope. Ne biraju način. I to ne samo na krajnjem zapadu BiH već bilo gdje gdje se zateknu. Tako se pojavio i snimak sa graničnog prelaza Brod gdje su u šleperu pronađeni Pakistanci koji su se unutra sakrili misleći da će kamion preko granice. A išao je u Visoko Pa su, na kraju, migranti završili u rukama policije. Kada će se završiti kriza u Bihaću i Kladuši koja tim gradovima, kako kažu tamošnje vlasti, godinama lomi kičmu, niko ne zna. Mještani znaju da im je svega preko glave pa danima protestuju. I sinoć su se okupili.

"Tu se okupljamo samoinicijativno jer nam je došlo do guše, ne možemo više trpiti ovo što nam se obećava. Iz dana u dan se obećava isto", kaže Sabahudin Bašić iz Velike Kladuše.

Na eksalaciju migrantske krize Republika Srpska je upozoravala odavno, poručuje predsjednica Srpske. Stvari su, kaže, već izmakle kontroli. Zato ćemo štititi teritoriju Republike Srpske, poručuje Željka Cvijanović.

"To je da ovdje neće biti nikakvih migrantskih naselja, kampova, sabirnih centara, i bilo kakvog drugog organizovanog vida života za migrante jer naprosto nismo u stanju da to organizujemo. A druga važna stvar je da mi nemamo pojma ko su ti ljudi s obzirom da mnogi od njih nemaju dokumente, i ako svoje građane tretirate na adekvatan način i očekujete da oni imaju dokumente u svakoj mogućoj situaciji da znate s kim imate posla i kim se bavite,očekujemo to i od svakog stranog državljanina", kaže Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Problem migrantske krize ne traje od juče, poručuje srpski član predsjedništva BIH. Mnogo je njih, kaže Milorad Dodik, koji su ušli u BIH, a ne znamo ni ko su, ni šta su. Migranti se neće naseljavati na teritoriji Republike Srpske, jasan je Dodik.

"Republika Srpska je otpočetka zauzela stav oko migranata da neće dozvoliti njihovo zadržavanje i da neće dozvoliti ovdje pravljenje njihovih sabirnih ili ne znam ni ja kakvih centara. Mi smo odbili ranije donesenu odluku Savjeta ministara da se to uradi u Bijeljini, da se to uradi u Banjaluci na mjestu kasarne Zalužani i u Trnovu na prostou Republike Srpske. Ministarski savjet je u ranijem sazivu nešto donio. To smo odbili i rekli da mi nećemo to da prihvatimo", rekao je srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Što se Republike Srpske tiče, na njenoj teritoriji neće biti dozvoljen ostzanak migranata što je juče ponovljeno nakon što je Operativna grupa za nadzor nad migrantskom krizom Unsko sanskog kantona odlučila da se migrantima zabrani ulazak na područje kantona. Postavljene su policijske patrole na međuentitetsku liniju a čim je to urađeno srpski član Predsjedništva je poručio da Republika Srpska neće poštovati tu odluku i da će, i dalje, sprovoditi migrante sa svoje teritorije na područje Federacije.