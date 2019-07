Maskirani i naoružani huligani pretukli penzionera

Tri maskirana huligana, od kojih je jedan bio naoružan metalnom šipkom na razvlačenje, pretukli su penzionera koji je radio kao noćni čuvar kafića u Puli.

Mladići su oko 6 ujutru došli do kafića u centru Pule. Prema riječima vlasnika kafića, zasmetale su im hrvatske i istarske zastavice koje su ostale tamo od prošlogodišnjeg fudbalskog prvenstva. Verbalno su napali penzionera koji je radio kao čuvar na terasi kafića. On im je rekao da se udalje, no oni su se ubrzo vratili maskirani i naoružani palicama.

Na njega su bacali stolice i šutirali ga na putu. Teško je povrijeđen, mladići su mu slomili tri rebra, ima povredu bubrega i čvorugu na sljepoočnici, piše "24 sata".

Pulska policija je u nedelju oko 11,50 sati primila dojavu iz pulske bolnice da se kod njih nalazi muškarac koji je povrijeđen u Ulici Danteov trg u Puli, navodi se u saopštenju.

Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja utvrđeno je da su tokom noći tri nepoznata počinioca nakon verbalnog sukoba, fizički napali 77-godišnjeg muškarca. Povrijeđenom muškarcu pružena je pomoć u pulskoj bolnici gdje je utvrđeno da je teško povrijeđen.

Policija je u nedelju u večernjim satima uhapsila tri muškaraca koji se dovode u vezu s događajem - jedan je uhapšen na području Pule, a dvojica na području Zagreba.