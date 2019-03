Ovih dana u Prijedoru, nezvanično, može da se čuje niz interpretacija međunacionalnog incidenta koji se desio u ponedjeljak u ovom gradu, a za koji se saznalo putem društvenih mreža. Prema do sada dostupnim saznanjima, sve ukazuje na očiglednu odgovornost nasilnika Renata Marjanovića za konkretnu situaciju, ali i na to da Azrin Hodžić, koji je bio izložen nasilju, nije baš bezazlena ličnost.

Prijedorčanin Renato Marjanović napao je Azrina Hodžića iz Kozarca i natjerao ga da skine naljepnicu sa zvaničnim grbom BiH sa njegove auto-prikolice. Prije „naređenja“, udario ga je nekoliko puta šakom u glavu i uhvatio za vrat, a poslije toga i naredio da se „izvini Srbima“ što je obilježje BiH vidno istaknuo na njegovoj auto-prikolici. Azrin je u tom momentu postupio po Renatovom zahtjevu.

„Od kuće sam došao do radnje gdje se otkupljuju sekundarne sirovine. Nije bilo gužve i počeo sam to da istovaram. U tom momentu, naišao je čovjek sa bijelim kombijem, pozvao me i pitao da li je to moja prikolica, te vidim li ja da je na njoj naljepnica sa grbom BiH. Rekao sam da jeste, jer je na tom mjestu već četiri godine, slabo se i vidjelo, a nikom do sada nije ni smetalo, niti je to ko primjećivao. Prvo mi je naredio da skinem komplet ceradu. Misilo sam da je nervozan zbog čekanja, ali on ustvari nije ni došao zbog prodaje željeza. Rekoh ja njemu da ću skinuti i krenuo sam istovarati što sam imao. Međutim, došao je onako bijesan do mene i počeo skidati ceradu, nakon toga mi je prišao, uhvatio za vrat i udario u glavu par puta. Po njegovoj reakciji, mislim da je bio spreman na sve, postupio sam kako je rekao i šrafcigerom sam počeo da skidam naljepnicu“, priča Azrin.

Ne zna čovjek šta da radi u tom momentu, osim da postupa po naređenju, dodaje Azrin. Renato je bio, kaže Hodžić, bijesan, nasilan i pun mržnje. Prije snimanja telefonom, Marjanović je Azrinu rekao da sve ponavlja za njim. Uključio je telefon i tako je nastao snimak koji se ubrzo nakon ovog događaja našao na Fejsbuk profilu Renata Marjanovića, na koji inače postavlja neprimjerene sadržaje.

„Kada je sve to završio, izvinio mi se, rekao mi da sam ja njegov brat i da ne smije niko da me dira. To je, po meni, bilo totalno besmisleno. Ušao je u kombi i otišao. Ja sam nakon obavljenog posla odmah otišao u policijsku stanicu, dao izjavu i prijavio ovaj slučaj“, dodaje Azrin.

Brzom intevrencijom prijedorske policije Renato je uhapšen odmah u utorak, a nakon saslušanja pušten je na slobodu. Azrin Hodžić nakon puštanja na slobodu Renata Marjanovića kaže da je sada na potezu Tužilaštvo, te da se nada da će uraditi svoj posao.

Zanimljivo je da su se, nakon saslušanja, obojica bacila na „češljanje“ svojih profila na Fejsbuku. Naime, Marjanović skida objave i slike, iz kojih je jasna njegova sklonost nasilju, koju potvrđuje, između ostalog, i nezvanično saznanje da je, jednom prilikom, motornom pilom ubio svinju i njene dijelove bacao po komšiluku u naselju gdje živi!?

Međutim, i Hodžić je ukinuo svoj profil, na kojem su, dok je bio aktivan, mogle vidjeti i fotografije sa oružjem. Kako saznaje Opcija.net, riječ je o drvenom oružju, odnosno o maketama naoružanja, ili “suvenirima”, kako ih on sam naziva. Te drvene puške i mitraljeze on lično izrađuje, a to je, nezvanično se može čuti, i saopštio u komunikaciji sa policijom.

Ovom prilikom objavljujemo fotografije sa Hodžićevog profila, prije nego što su uklonjene. Na njima se, osim neobične opsjednutosti oružjem, vidi i niz bošnjačkih ratnih zastava, za razliku od zvaničnog obilježja BiH na prikolici zbog koje ga je Marjanović napao.

O svim detaljima ovog slučaja upoznat i dežurni tužilac Okružnog tužilaštva u Prijedoru, a Marjanović se tereti za javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje, kao i za nanošenje tjelesnih povreda. Po nezvaničnim saznanjima, ovaj mladić je odranije poznat policiji po nasilničkom ponašanju, krivičnim djelima i prekršajima. Prijedorčani koji ga iz viđenja poznaju kažu da ima i psihičke smetnje.

„Čuo sam da malo po malo nekome prijeti. Uđe u kafanu i galami na sve. Prijeti da će doći da ih prebije. Često se i potuče, pa se onda smiri. Očigledno je da ima psihičkih problema, a to se može vidjeti jasno i na njegovom Fejsbuk profilu“, priča Prijedorčanin koji nije želio da mu se otkrije identitet.

Ubrzo se usljedile očekivane reakcije bošnjačkih odbornika u Skupštini grada Prijedora, koji su se nakon ovog događaja sastali sa gradonačelnikom, predsjednikom Gradske skupštine i predstavnicima Foruma za bezbjednost grada Prijedora.

„Po svemu što se desilo, smatram da treba izvršiti prekvalifikaciju napada, u djelo počinjeno iz vjerske, rasne i etničke netrpeljivosti. Potrebne su strožije kazne za počinioce ovih djela“, smatra Mirsad Duratović, odbornik DF-a u prijedorskoj skupštini.

Odbornik SDA Mesud Trnjanin poručio je da živimo u vremenu kada konačno treba da shvatimo da je Prijedor multietnički grad, koji ima mjesta za sve konfesije, te da bi svi trebali da doprinesu da se međuetnički incidenti više ne dešavaju.

„Godinama unazad sa obje strane uložen je izuzetan trud kako bi u gradu Prijedoru vladala atmofesra suživota, ovakvi incidenati su svedeni na minimum. Ovom prilikom apelujemo na nadležne organe da brzo i adekvatno reaguju u narednim procedurama kada je ovaj slučaj u pitanju. Prema ovim licima se mora postupati po zakonu, jer je bezbjedan Prijedor naš zajednički cilj“, poručio je gradonačelnik Milenko Đaković.

Oštra osuda i od predsjednika Skupštine grada, Seada Jakupovića, koji se nada da će nadležni organi obaviti svoj posao onako kako dolikuje, te da ovakve neugodnosti nisu potrebne nikom od nas u vremenu kada se dosta truda uložilo na poboljšanju uslova života za sve građane Prijedora.

Povodom slučaja Marjanović – Hodžić, u Prijedoru su danima usijane društvene mreže, koje vrve od raznih komentara. Po svemu sudeći, nadležne institucije će u narednom periodu imati pune ruke posla.