Malčanski berberin opkoljen: Uskoro hapšenje monstruma

Ninoslav Jovanović, Malčanski berberin, pobjegao je kroz prozor kuće u kojoj je držao otetu dvanaestogodišnju Moniku Karimanović, a jake snage policije su, poslije oslobađanja djevojčice krenule u opštu potjeru za monstrumom.

Jovanovića je jedan mještanin vidio u selu, a on je, shvativši da će biti uhvaćen, iskočio kroz prozor kuće u kojoj se skrivao i dao se u bijeg. Policija mu je za petama, a pretpostavlja se da je na teritoriji Niškog okruga.

Policija je tokom večernjih sati u potpunosti suzila reon na kom se nalazi Ninoslav Jovanović, pa se hapšenje očekuje u narednim satima.

- Očevidac je ispričao da je naoružan nožem. Navodno, kuća iz koje je pobjegao je rodna i napuštena kuća njegove majke, a nesrećno dijete bilo je u toj napuštenoj kući - kaže sagovornik Kurira.

Prema našim informacijama, Ninoslav je sve vrijeme kod sebe imao mobilni telefon, ali ga sve do juče nije palio. - On je juče u jednom trenutku upalio mobilni telefon i odmah je lociran. Istovremeno ga je jedan mještanin primjetio. Shvativši da je opkoljen i da će biti uhapšen, on je odlučio da pusti žrtvu i da sam nastavi bijeg - kaže sagovornik Kurira.