Malčanski berberin opisao kako je došao do Monike i kakve su mu namjere bile

Nisam namjeravao da otmem baš Moniku, izabrao sam je nasumično tog jutra. Predstavio sam se kao električar iz škole i molio je da uđe u auto, da mi pokaže put. Pokušavala je da pobjegne, ali nije uspjela. Odveo sam je do prve iskopane zemunice i tu je ošišao perorezom, a onda i makazama.

Ovo je, kako nezvanično saznajemo, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Nišu izjavio u svoju odbranu Ninoslav Jovanović (46), poznatiji kao "malčanski berberin", koji se tereti da je 20. decembra oteo Moniku K. (12) i mučio je 10 dana.

On je, navodno, ispričao da je sa djevojčicom poslije dva dana od kidnapovanja otišao do Orešca kod Knjaževca. Video je da ga policija i Žandarmerija traže. Nije koristio telefon, niti je imao oružje. Riješio je da se vrati do Malče, da dovede djevojčicu i da se preda, ali nije smio, jer se, kao je rekao kod tužioca, bojao da ga policija ne ubije.

Tužilaštvo će protiv osumnjičenog Jovanovića voditi istragu u pravcu dva krivična djela: otmica i silovanje, za šta bi, s obzirom na to da je višestruki povratnik, mogao da dobije i doživotnu robiju.

Poslije saslušanja, na predlog tužilaštva, Jovanoviću je određen pritvor do 30 dana, zbog opasnosti od bjekstva i sumnje da bi mogao da ponovi djelo, kao i zbog činjenice da je za krivična djela za koja se tereti propisana kazna veća od deset godina.

Jovanovića je poslije davanja iskaza u Tužilaštvu saslušao i sudija za prethodni postupak Višeg suda u Nišu, koji mu je odredio jednomjesečni pritvor, uvaživši razloge koje je navelo tužilaštvo.

Jovanović je uhapšen u nedjelju, 5. januara, 17 dana nakon što je oteo djevojčicu iz Suvog Dola. Njega je uhvatio policijski službenik iz Leskovca Vladimir Spasić sa još dvojicom kolega, dok se skrivao na malčanskom groblju, nakon što je prethodno istog dana otkriven u dvorištu jednog mještanina Malče. Policija je tada saopštila da Ninoslav nije pružao otpor prilikom hapšenja, već je legao na zemlju i rekao da je došao na babin grob.

Njega su, dok je bio u pritvoru, nakratko obišli članovi uže porodice. Otac Duško i brat Nebojša ipak naglašavaju da su revoltirani zlodjelima koje je počinio.

- Nismo htjeli da mu dolazimo u posjetu, niti želimo da ga vidimo, ali su nas zamolili ljudi iz policije da dođemo i donesemo veš i stvari da se presvuče, jer njegova garderoba ide na vještačenje. Bio je okrenut leđima u ćeliji kada smo došli, a policajac mu je rekao da se okrene. Rekao sam mu: "Kako te više nije sramota, sram da te bude", a moj mlađi sin mu je rekao: "Sad si me vidio i više nikad". Ni riječ nije rekao. Sam je izabrao put kojim će ići i treba da odgovara za to što je uradio. Da se pitam ja, trebalo bi da odgovara po turskom zakonu, na vješalima - rekao je novinarima Jovanovićev otac Duško.

On je istog dana smogao snage da pozove i porodicu Karimanović i izrazi žaljenje zbog nedjela koja je počinio njegov sin, potvrdio je za "Novosti" Monikin otac Robert.

- Rekao je da je bio presrećan kad su našli naše dijete, da mu je mnogo teško i žao zbog svega i da se nada da će njihov sin da dobije šta zalužuje - priča nam Robert.

On dodaje da je Monika mnogo bolje otkako je Ninoslav uhvaćen, da mnogo više priča i da je u utorak posebno bila vesela zbog Božića.

- Kada je on uhapšen, poslije toga me je pitala: "Tata, kada ću kući". Traume su velike sigurno, ali srećan sam da sve ide nabolje, opuštenije su i ona i njena mama Aleksandra, koja je stalno uz nju - dodaje Robert.

ODBIJAO DA PIJE LEKOVE

Roditelji "malčanskog berberina" ispričali su novinarima da je njihov sin Ninoslav prvoj djevojčici ošišao kosu kada je imao samo sedam godina, da je liječen na psihijatriji, ali da je odbijao da pije lekove. Ukućani su, kažu, strahovali od njegove prijeke naravi, čak je otrovao pse da ne najavljuju njegov dolazak, a majka se plašila i da je ne ubije! Prvi put kada je izdržao devet godina zatvora zbog silovanja, on je bio kod kuće samo 45 dana, da bi opet počinio silovanje, izdržao je 12 godina i izašao januara 2018. godine, pa je u oktobru opet pritvoren. Ostavio im je, kažu, samo traume.