Majka trostrukog ubice: "Srđan je bio divno dijete, ali učinio je zlo"

"Napravio je zlo i to ne mogu popraviti ni ja ni on, ali uvijek će biti moj sin. Nikome ne želim da se dogodi to što je moj sin tim porodicama napravio, ali nikome ne želim ni da mu sin jedinac već 22 godine bude u samici, u zatvoru unutar zatvora, izolovan i sam", rekla je za Večernji.hr ispred svoje kuće u Petrinji Nediljka Mlađan, majka 38-godišnjeg Srđana Mlađana, koji u Lepoglavi služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog trostrukog ubistva, pokušaja ubistva i pljačke banke.