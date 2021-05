Majka pretučene curice: Otac učenice mi je psovao majku i udario me

Mirela Omerović, majka pretučene djevojčice iz Jajca je otkrila kroz kakvu agoniju prolazi njena kćerka ali i kompletna porodica.

Javnost u BiH ostala je šokirana nakon što je objavljen stravičan snimak vršnjačkog nasilja na kojem se vidi kako djevojčica tuče drugu curicu dok ostali navijaju i snimaju premlačivanje .

Uplakana majka kazala je za Avaz.ba da je kćerku danas vodila u Hitnu.

"Dječji pedijatar pregledala joj je oko koje joj je nateklo. Mi smo je jutros pregledali, ima modrice na nozi i na glavi, te crvenilo na oku, ne znam šta da više kaže. Jučer sam saznala za video i zaglavila sam u bolnici u Novoj Biloj, tamo su mi dali injekcije i tablete. Došla sam kući i opet sam jučer otišla u Hitnu", kazala je Mirela Omerović.

Očajna zbog premlačivanja kćerke, juče se nakon boravka u Hitnoj, uputila prema kući djevojčice koja je tukla njenu curicu i tu je za nju uslijedio novi šok.

"Otišli smo kod kuće djevojčice. Čovjek me je napao i udario me psovao mi majku balijsku, kaže da sam ja njegovu curicu udarila, a nisam je ni dotakla. Mi smo popričali prvi put sa njima. Čovjek je rekao ja joj ne mogu ništa, ona je već dobila izbačaj. Ja nju pitam zašto si to uradila. Šta ti je moja kćerka uradila, kad on pođe na mene da viče „Otkud ti pravo, marš iz moje avlije, udarili ste mi na dijete“. Nogom me udario u lijevu lijevu stranu. Bježala sam i pozvali smo policiju. Jutros je nazvala policija, zovu muža kao prebili je mi, ni niko nije. Vodio je curicu doktoru i u policiju kao da smo mi nešto napravili. A mi pojma nemamo za to, on je mene udario i uvrijedio. Ljudi su zlo", priča majka.

Dodala je da ona i suprug nisu znali da snimak i premlaćivanje sve dok ih nisu pitali kako im je kćerka, a djevojčici su prijetili da nikom ne smije reći ništa prije objave snimka, jer će joj inače "izbiti" slezenu.

Djevojčica dobivala prijetnje

Bez slezene je ostao njen brat kojeg je prije godinu brutalno pretukao mladić pod nadimkom Žuti, a koji je za to dobio uslovnu kaznu.

"Nije mi do te odštete on to meni nikad ne može namiriti. Sve je od toga i počelo, evo sad se desilo za curicu. Prozivanje na „Instagramu“ i tuča i u školi i na ulici. Govorili su joj "Ostat ćeš ko brat bez slezene" i "Ubićemo te". Šta god kažem suvišno je sada, došlo mi je vjerujte, da sebi naudim, ne mogu više izdržati", kazala je očajna majka.

Djevojčicin brat, koja je tukla njenu kćerku, zvao je Žutog da dođe, ali kako majka tvrdi, on se, na sreću nije pojavio.

"Ovo se mora spriječiti da se ne bi desilo i drugoj djeci. Ne mrzim ljude, ne dijelim ih, ako poštujem svoju vjeru, poštujem i tuđu. Treba da se malo okrenemo jedni prema drugima, ovo će se sutra desiti drugom djetetu. Ja sam prvi put šutjela kada mi je sin napadnut, zato mi se ovo sad desilo. Više ne želim da šutim i ne želim da se sve ovo zataška, sve smo odmah prijavili policiji", kazala je za Avaz.ba ova majka.