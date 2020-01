Ima Bog, on sve vidi. On vidi šta je Elvedin uradio nama, mojoj porodici. Dijete mi je upropastio – rekla je ovo Lejla Mujezinović, majka djevojke koja, prema njenim riječima, nosi dijete Elvedina Hamzića.

Ona se javila Avazu da reaguje nakon što se ovaj mladić prvi put oglasio nakon “otmice” i povratka kući. Podsjećanja radi, prava drama odvijala se od 13. januara u Dubravama.

Lukavčanin Elvedin Hamzić, čija se porodica 16. januara oglasila na Fejsbuku apelom tražeći pomoć u pronalasku ovog mladića, sinoć je, “pobjegao” od „otimačica“.

Naime, jedna od rodica ovog mladića je u izjavi za Avaz rekla da su Elvedina otele dvije žene iz Dubrava te da ga drogiraju i drže zarobljenog u svojoj kući. Ali, Hamzić se sinoć vratio kući, a o djevojci i njenoj majci nije imao lijepe riječi.

– Ne želim biti neki konj i nasilnik. Došao sam dobrovoljno svojoj kući, ja nisam naučio na njihov mentalitet života. U onakvoj kući ne žive podstanari. Pričaju i hljagaju moju porodicu, a vrlo se dobro zna ko smo mi, Hamzići. A ove tri su vrlo dobro poznate ko su i šta su. Bitno je da sam ja izvukao živu glavu – poručio je, između ostalog, Hamzić.

Mujezinović je rekla da je Hamzić upropastio život i njoj i njenom djetetu.

– Ja sam sad iz Hitne došla. Nisam dobro. Sve je ovo uticalo na mene. Ali, nisam ja tu ni bitna. žao mi mog djeteta. Ona ima samo 17 godina. Loše je. Treba li slom živaca da dobije – upitala je Mujezinovićeva.

Istakla je da je Elvedin dobrovoljno došao kod njih kući.

– Bio je tu, on bi 24 sata spavao, ništa da ne radi. Pitao me ima li droge i alkohola u kući. On je mene pokrao, ovo što je uradio je dno dna – rekla je Mujezinović.