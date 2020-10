Maja poslije napada migranta: Niko mi nije pomogao, to me boli najviše

Mali deo mene nakon borbe sa migrantom večeras. Svesna sam odavno da ovo nije bezbedna zemlja ali nisam to prihvatala. Krećem od sebe da u svakoj situaciji životinjski priskačem u pomoć svakome na ulici! Mene su samo gledali,petoro ljudi je sedeleo i gledalo.Iz petnih žila sam vikala i borila samo ja znam kako. Mediji "nemi" o ovome se ne priča a svakodnevno se haos dešava na ulicama od strane njih. Definitivno smo gradjani 12.reda. Vi se čuvajte a ja znam kako ću od sutra! Kontrolisala sam rečnik samo iz razloga da ne završim tamo gde oni trebaju da budu a objava je eto da se čuvate i ne okrećete glavu od svog naroda kada je u nevoljim #gradbeograd #beograd #beogradnocu #volimbeograd #srbija #n1info

