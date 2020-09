Jedna porodica imala je u svom dvorištu nezvanog gosta - lopova koji je preskočio ogradu i pokušao da uđe u njihovo dvorište. Tehnički je i ušao, ali noga mu je stala zabodena na ogradi i nesrećnik je tako visio sve dok nije došla Hitna pomoć da ga spase.

Pokušaj da nešto ukrade pretvorio mu se u pravi pakao. Zamka u koju je upao držala ga je čvrsto na mestu, a on je u bolovima mogao samo da čeka da ga oni koje je htio da ojadi na kraju spasu.

- Oni su njega skinuli s toga i zavili mu nogu. Nije mu uopšte curila krv iz noge, zato što je visio naglavačke i sva mu se krv slila u glavu - priča vlasnica kuće u koju je čovjek upao, a sve se odigralo u Mostaru.

U pitanju je, kaže, migrant marokanskog porekla, pa vjeruje da nema ni dokumenta i da, iako ga je policija zaista odvela na razgovor, on na kraju neće odgovarati.

- Kada su ga skinuli sa ograde odnijeli su ga u Hitnu pomoć i, kako smo čuli od nekog doktora, on je ležao u bolnici jedno veče i navodno su mu našli praznu tablu apaurina, sad, da li je on sve to popio, pa je bio drogiran, ko zna... Juče su mi neki drugari rekli da su vidjeli da ga je policija pokupila, vidjeli su da vode migranta sa zavijenom nogom, ne znamo šta je dalje bilo s njim - priča ona.

Kako kaže, već su imali loša iskustva sa lopovima, pa je tako kuća bila zaključana i migrant, sve i da je htio, ne bi mogao da uđe unutra.

- On nije imao ništa kod sebe, ni oružje. Bukvalno mislimo je došao da ukrade stolicu iz dvorišta, jer onda oni to prodaju za 10-20 maraka negdje. Vjerovatno bi probao da uđe u kuću da je bilo otključano, ali kako smo mi prošli put imali provalnika, mi se zaključavamo - kazala je ona.

Inače, ovaj lopov zakačio se za njihovu ogradu u 23.40 sati, dok je porodica još bila budna i gledala TV program.

