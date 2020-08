Lomili mu kosti, gasili cigarete na vratu: Potresna ispovijest muškarca (53) koji je otet i mučen šest dana

Preživio sam pakao! Bio sam otet, vezan žicom i mučen šest dana zbog navodnog duga od 5.000 evra. Držali su me u pikapu, gasili su mi cigaretu na vratu, tukli me sajlom za vuču automobila, tjerali me da pijem naftu. Spasla me je samo jaka volja da ostanem živ. Ovako počinje ispovijest I. J. (53) iz Kuršumlije, koji se trenutno nalazi u bolnici u Prokuplju, gdje se oporavlja od teških povreda.

I. J. kaže da je agonija počela kada je otišao da sipa gorivo na jednoj pumpi u Šapcu. – Kada sam došao na tu pumpu po četvrti put da uzmem gorivo, jer sam radio u jednoj beogradskoj firmi i moje je bilo samo da prevozim gorivo, izletio je vlasnik, koji je imao “kalašnjikov”, i još dvojica s motkama. Tražili su od mene da im dam 5.000 evra za 1,2 tone goriva što sam prevozio. Nisam imao pojma o čemu pričaju, nije bilo moje da plaćam. Tada su me tukli cijeli sat i slomili mi lijevu ruku. Onda su me ubacili u pikap, vezali žicom i noge i ruke i tada je počela moja agonija koja je trajala šest dana – kaže I. J., koji i poslije šest dana otkako su ga otmičari pustili ima ozbiljne povrede. Kako kaže, odmah su mu uzeli sva dokumenta, telefon, pare. – Prva dva dana nisu mi davali da jedem, samo su mi donosili vodu. Morao sam da mokrim tu gdje sam ležao u vozilu, jer me nisu puštali napolje. Pikap je bio parkiran u okolini Šapca, na imanju vlasnika pumpe. U međuvremenu, stalno su dolazili i tukli me, imao sam utisak da su mi sve kosti polomili. Uporno su tražili pare koje nemam. Jedan od njih je dugačku dršku od metle pokušavao preko šorca da mi nabije u anus – priča I. J. i dodaje: – U jednom momentu u flašicu od pola litara sipali su naftu i naterali me da pijem. Tada su rekli da treba da osetim kvalitet nafte! Sve vrijeme sam trpeo jake bolove, bilo mi je vrućina, ležao sam u sopstvenoj mokraći. Psovali su me, prijetili mi da će mi ubiti porodicu i na kraju su tražili da zovem majku da joj kažem da sam otet i da tražim da donese 5.000 evra. Strašni bolovi On dodaje da je samo razmišljao o tome da bude jak i da preživi. – Treći dan su mi donijeli kiflu i jogurt, tako i četvrtog. Onda su me poslije četiri dana odvezli do jednog objekta i bacili u prostor koji je imao toalet i ništa više. Tada su mi bacili i nešto hrane i tu sam ostao još dva dana, koja su bila najteža, jer su bolovi bili nemogući. Na kraju, došli su šestog dana, izvukli me odatle i stavili u vozilo i pustili. Rekli su da će me, ako nekom ispričam, ubiti i ubiće sve moje. Nekako sam uspio da dođem do Kuršumlije, a poslie i do bolnice – priča strahotu koju je preživio I. J. Policija je uhapsila D. S. (28) iz Šapca zbog sumnje da je oteo, tukao i držao zatočenog I. J. i on je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Šapcu, navode u policiji. – Fizički sam sada mnogo bolje, ali psihički, čini mi se, mnogo gore. Ne mogu da spavam, budim se u znoju, sve su mi ti dani u glavi. Još uvek se mnogo plašim i brinem se šta će biti dalje. Jeste uhapšen, ali posle svega što sam preživio. Ne znam kako ću da živim, nemam ni novac za lijekove jer ne radim. “Ko zna šta si ti uradio kada te je zatvorio” – Petog dana zatočeništva čuo sam da neko napolju kosi travu, pa sam vikao i molio tu osobu preko zida da pozove policiju. On mi je rekao: “Ko zna šta si ti uradio kada te zatvorio!”, ali je obećao da će, kada dođe kući, pozvati policiju. Međutim, pozvao je mog otmičara i onda je ovaj došao i ponovo me brutalno tukao – priča I. J.